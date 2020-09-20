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Найти свою пристань: Тина Кароль высказалась о личном и призналась, что мечтает о дочке

Автор: Марина Настевич

Певица отметила, что в ее жизни уже есть место мужчинам

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая на днях презентовала новый альбом и клип, не любит откровенничать о личной жизни. После смерти мужа Евгения Огира она посвятила все свое время карьере и воспитанию сына Вениамина. Однако в интервью для "Светской жизни" звезда сделала неожиданное признание о мужчинах.

Звезда также провела экскурсию по своему загородному дому и показала гектар земли, на котором выращивает яблоневый сад, малину и 213 кустов роз.

Тина поделилась, что в ее жизни уже есть место мужчинам и отношениям.

"Время идет, не знаю, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться, кроме цветов и огорода своего. Я во-первых желаю всем девушкам счастья, а себя считаю молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань", - рассказала Кароль.

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Также артистка призналась, что хотела бы второй раз стать мамой и чтобы это была дочь.

"Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя доченьку", - поделилась 35-летняя исполнительница.

Ранее Тина Кароль рассекретила свой вес и рассказала о режиме питания, который помогает держать себя в форме.

Также сообщалось, что Тина Кароль ошеломила откровенным нарядом с глубоким декольте на шоу Танцы со звездами 2020.

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