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Знайти свою пристань: Тіна Кароль висловилася про особисте і зізналася, що мріє про доньку

Автор: Марина Настевич

Співачка зазначила, що в її житті вже є місце чоловікам

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка днями презентувала новий альбом і кліп, не любить розповідати про особисте життя. Після смерті чоловіка Євгена Огіра вона присвятила весь свій час кар'єрі і вихованню сина Веніаміна. Однак в інтерв'ю для "Світського життя" зірка зробила несподіване зізнання про чоловіків.

Зірка також провела екскурсію по своєму заміському будинку і показала гектар землі, на якому вирощує яблуневий сад, малину і 213 кущів троянд.

Тіна поділилася, що в її житті вже є місце чоловікам і відносинам.

"Час йде, не знаю, я ж повинна чимось і кимось надихатися, крім квітів і свого городу. Я по-перше бажаю всім дівчатам щастя, а себе вважаю молодою для того, щоб знайти, можливо, свою пристань", - розповіла Кароль.

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Також артистка зізналася, що хотіла б вдруге стати мамою і щоб це була дочка.

"Треба відкритися цьому бажанню, відкритися думці, яка постійно до тебе приходить. І якщо це не відбудеться з коханою людиною, є багато способів, удочеріння або ще щось, щоб знайти для себе донечку", - поділилася 35-річна виконавиця.

Раніше Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розповіла про режим харчування, який допомагає тримати себе у формі.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль приголомшила відвертим вбранням з глибоким декольте на шоу Танці з зірками 2020.

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