Назван украинский фильм-претендент на "Оскар": в нем ни одного профессионального актера

Премию "Оскар" в 2021 году может представить драма Валентина Васяновича "Атлантида". Картина поборется за звание "Лучшего международного художественного фильма".

Фильм про оккупированный Донбасс выбрал Украинский оскаровский комитет. Сначала он поборется за попадание в лонг-лист, а затем и в шорт-лист премии. О том, удалось ли "Атлантиде" пройти эти этапы, станет известно 15 марта 2021-го, а сама церемония награждения должна будет состояться 25 апреля следующего года.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где он одержал историческую для Украины победу. Фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при.

Украинская премьера состоится уже в эту субботу, 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. А в широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.

"Атлантида" рассказывает о Донбассе 2025 года. Война завершилась и регион после стольких лет боевых действий становится непригодным для жизни. Теперь украинцам нужно научиться, как быть дальше после всех потерь, смертей среди разрухи. Это приходится делать и герою "Атлантиды" - солдату с посттравматическим расстройством, который возвращается в родной город на Донбассе.

Кстати, все роли в ленте Валентина Васяновича исполняют непрофессиональные актеры, среди которых ветераны АТО, солдаты ВСУ и волонтеры.

Среди них бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Трейлер фильма "Атлантида" (видео: YouTube/International Film Festival Rotterdam)

Ранее мы писали, какие гениальные фильмы никогда не получили бы премию "Оскар" в категории "Лучший фильм", если бы во время их выхода действовали новые правила киноакадемии.

Напомним, что вручение главной кинопремии перенесли на 25 апреля 2021 года.

К слову, стало известно, что красавчик Том Харди станет новым Джеймсом Бондом.