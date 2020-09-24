Названий український фільм-претендент на "Оскар": у ньому жодного професійного актора

Премію "Оскар" у 2021 році може представити драма Валентина Васяновича "Атлантида". Картина побореться за звання "Найкращого міжнародного художнього фільму".

Фільм про окупований Донбас вибрав Український оскарівський комітет. Спочатку він боротиметься за потрапляння у лонг-лист, а потім і в шорт-лист премії. Про те, чи вдалося "Атлантиді" пройти ці етапи, стане відомо 15 березня 2021-го, а сама церемонія нагородження має відбутися 25 квітня наступного року.

Світова прем'єра фільму відбулася на Венеціанському кінофестивалі в секції "Горизонти", де він здобув історичну для України перемогу. Фільм показали більш ніж на 50 фестивалях, де крім Венеціанської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі.

Українська прем'єра відбудеться вже в цю суботу, 26 вересня в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю. А в широкий український прокат фільм вийде 5 листопада.

"Атлантида" розповідає про Донбас 2025 року. Війна завершилася і регіон після стількох років бойових дій стає непридатним для життя. Тепер українцям потрібно навчитися, як бути далі після всіх втрат, смертей серед розрухи. Це доводиться робити і героєві "Атлантиди" - солдату з посттравматичним синдромом, який повертається в рідне місто на Донбасі.

До речі, всі ролі в стрічці Валентина Васяновича виконують непрофесійні актори, серед яких ветерани АТО, солдати ЗСУ та волонтери.

Серед них колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києві.

Трейлер фільму "Атлантида" (відео: YouTube/International Film Festival Rotterdam)

Раніше ми писали, які геніальні фільми ніколи не отримали б премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм", якби під час їх виходу діяли нові правила кіноакадемії.

Нагадаємо, що вручення головної кінопремії перенесли на 25 квітня 2021 року.

До речі, стало відомо, що красень Том Харді стане новим Джеймсом Бондом.