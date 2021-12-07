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"Не такой уж и бывший": Слава Каминская взбудоражила сеть нежностями с эксом

Автор: Styler

Слава Каминская 6 декабря отпраздновала день рождения дочери Лауры. Она оставила теплое признание-поздравление для любимой девочки, а позже показала, как именинницаа отметила праздник в семейном кругу.

Гостем детской вечеринки стал папа Лауры и бывший муж Славы пластический хирург Эдгар Каминский – нежное фото с эксом артистка опубликовала в Instagram.

К слову, на детском празднике за одним столом собрались самые близкие и родные – певица и бывший супруг, их дети Леонард и именинница Лаура, мама артистки Тамара и мать пластического хирурга – Людмила.

Заботливый папа с удовольствем кружил любимую дочеьку на руках, пока гости расположились за столом. После Слава решила сделать пару кадров в объятиях бывшего супруга, чем порадовала поклонников.

Скриншот (instagram.com/babaslavka)

Звезда обняла и покрепче прижалась к бывшему, который позирует на камеру.

Скриншот (instagram.com/babaslavka)

"Я женщина одинокая. С кем хочу, с тем и обнимаюсь", - подписала с юмором совместное фото с эксом Слава.

Слава Каминская показала объятия с бывшим мужем (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники выказали надежду на воссоединение пары и оставили для них комплименты.

  • Не такой уж и бывший!
  • Какие умные люди ,что сумели наладить такие отношения будучи не в отношениях
  • Самая красивая пара в мире!
  • Обнимайтесь чаще!
  • Так бы всегда
  • Какие вы классные
  • Красивые
  • А почему б и нет. Пусть поговорят

Напомним, что ранее Слава Каминская уже публиковала интригующее фото в объятиях бывшего, сделанное на светском мероприятии.

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Слава КаминскаяНеАнгелы