"Не ценим то, что имеем": Каминская спровоцировала сеть фото с Лорак и встала на ее защиту

Слава Каминская отдыхает в Турции – она весело проводит время на популярном курорте в Анаталии и делится впечатлениями с поклонниками. Так, в фешенебельном отеле, где остановилась экс-участница НеАнгелов, выступила ее коллега Ани Лорак. Слава не успустила возможности пообщаться с ней и сделала совместное фото на память.
На странице в Instagram она разместила фото, на котором обнимает за плечи Лорак.
"Как бы, что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ, и мы не ценим то, что имеем ! Все временно - политика , взгляды , телевидение! Ани Лорак артистка! И, видимо, вакуум информационный - это про нас! Я, кстати, пою лучше , чем дерусь", – подписала общий кадр Слава.
Слава Каминская поделилась совместным фото с Ани Лорак (фото: instagram.com/babaslavka)
Ани отреагировала на публикацию Славы и в разделе "сторис" наградила пост коллеги сердечком.
Ани с благодарностью отреагировала на пост Славы (фото: instagram.com/anilorak )
Под фото на странице Каминской поклонники устроили горячую дискуссию. Кто-то восхитился тандемом артисток, другие же припомнили Лорак ее концерты в России и позволили себе не согласиться с мнением Славы.
Напомним, что ранее Ани Лорак проговорила о своем всеукраинском туре, запланированном на этот год.
К слову, Ани Лорак уличили в фотошопе, сравнив фото на ее личной страничке в соцсети и в блогах других пользователей.