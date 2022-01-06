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"Не ценим то, что имеем": Каминская спровоцировала сеть фото с Лорак и встала на ее защиту

Автор: Styler

Слава Каминская отдыхает в Турции – она весело проводит время на популярном курорте в Анаталии и делится впечатлениями с поклонниками. Так, в фешенебельном отеле, где остановилась экс-участница НеАнгелов, выступила ее коллега Ани Лорак. Слава не успустила возможности пообщаться с ней и сделала совместное фото на память.

На странице в Instagram она разместила фото, на котором обнимает за плечи Лорак.

"Как бы, что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ, и мы не ценим то, что имеем ! Все временно - политика , взгляды , телевидение! Ани Лорак артистка! И, видимо, вакуум информационный - это про нас! Я, кстати, пою лучше , чем дерусь", – подписала общий кадр Слава.

Слава Каминская поделилась совместным фото с Ани Лорак (фото: instagram.com/babaslavka)

Ани отреагировала на публикацию Славы и в разделе "сторис" наградила пост коллеги сердечком.

Ани с благодарностью отреагировала на пост Славы (фото: instagram.com/anilorak )

Под фото на странице Каминской поклонники устроили горячую дискуссию. Кто-то восхитился тандемом артисток, другие же припомнили Лорак ее концерты в России и позволили себе не согласиться с мнением Славы.

  • О, началось "какая разница, мы артисты голуби мира". Наша страна - это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция
  • Весьма сомнительная компания
  • Каждый человек выбирает, где и как проживать свою жизнь. Меладзе и Киркоров сменили страну. Одной попой на 2-х стульях сложно сидеть. Ани Лорак имеет великолепный голос и образ, но не может определиться, ибо тут ее родина, а там большие гонорары
  • Ну а почему мы должны ценить человека, который во время войны в своей стране выступает в стране агрессоре на концерте ко дню ОВД России? Ах да ...она просто артистка ...
  • Лорак не голос Украины, она давно ее променяла
  • Лучше бы ты ничего о ней не писала, а просто сфоткалась… теряешь почитателей таланта
  • Інформаційний вакуум під назвою "какаяразніца" на практиці. Яскравий приклад артистів без громадянської позиції

Напомним, что ранее Ани Лорак проговорила о своем всеукраинском туре, запланированном на этот год.

К слову, Ани Лорак уличили в фотошопе, сравнив фото на ее личной страничке в соцсети и в блогах других пользователей.

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Ани ЛоракСлава Каминская