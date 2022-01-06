"Не цінуємо те, що маємо": Камінська спровокувала мережу фото з Лорак і встала на її захист

Слава Камінська відпочиває в Туреччині - вона весело проводить час на популярному курорті в Анаталії і ділиться враженнями з шанувальниками. Так, у фешенебельному готелі, де зупинилася екс-учасниця НеАнгелів, виступила її колега Ані Лорак. Слава не встигла можливості поспілкуватися з нею і зробила спільне фото на пам'ять.
На сторінці в Instagram вона розмістила фото, на якому обіймає за плечі Лорак.
"Як би, що не відбувалося, є голос країни в нашій країні, і ми не цінуємо те, що маємо ! Все тимчасово - політика , погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний - це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся", - підписала спільний кадр Слава.
Слава Камінська поділилася спільним фото з Ані Лорак (фото: instagram.com/babaslavka)
Ані відреагувала на публікацію Слави і в розділі "сторіс" нагородила пост колеги сердечком.
Ані з вдячністю відреагувала на пост Слави (фото: instagram.com/anilorak )
Під фото на сторінці Камінської шанувальники влаштували гарячу дискусію. Хтось захопився тандемом артисток, інші ж пригадали Лорак її концерти в Росії і дозволили собі не погодитися з думкою Слави.
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак проговорила про свій всеукраїнський тур, запланований на цей рік.
До слова, Ані Лорак викрили в фотошопі, порівнявши фото на її особистій сторінці в соцмережі і в блогах інших користувачів.