Нелегкий труд: Дорофеева в купальнике учит естественно позировать на фото

Певица поделилась ярким снимком с отдыха
Многие звезды решили продлить себе лето и улетели в теплые края - не стала исключением и Надя Дорофеева. В компании мужа Владимира Дантеса и друзей певица наслаждается ласковым морем и жарким солнцем на турецком курорте Кемер. Конечно же, она никак не могла обойтись без фото в купальнике!
Артистка поделилась в Instagram горячим фото, на котором она запечатлена вместе с подругой - ресторатором и дизайнером Дашей Кацуриной. Надя держится руками за деревянный забор и эротично выгнулась, демонстрируя свою точеную фигуру в слитном розовом купальнике. Часть волос красотка собрала в гульку на макушке, темные очки игриво приспустила на нос и надула губки в поцелуе.
Подруга же звезды в черном купальнике сидит у ее ног и задумчиво смотрит вниз, касаясь волос.
Надя Дорофеева взволновала сеть жарким фото в розовом купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Выбирать естественные позы для фото - это нелёгкий труд... Ну шо, мы справились?))" - с юмором прокомментировала снимок Дорофеева.
Пользователи сети оценили чувство юмора и соблазнительную фигуру певицы, о чем поспешили сообщить в комментариях.
К слову, вместе с Дорофеевой и Дантесом в Турции отдыхают также MONATIK с женой Ириной, которые очаровали бесконечной романтикой на нежных фото.
Ранее эффектная Надя Дорофеева раскрыла секрет любимого макияжа на каждый день.