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Нелегкий труд: Дорофеева в купальнике учит естественно позировать на фото

Автор: Lite

Певица поделилась ярким снимком с отдыха

Многие звезды решили продлить себе лето и улетели в теплые края - не стала исключением и Надя Дорофеева. В компании мужа Владимира Дантеса и друзей певица наслаждается ласковым морем и жарким солнцем на турецком курорте Кемер. Конечно же, она никак не могла обойтись без фото в купальнике!

Артистка поделилась в Instagram горячим фото, на котором она запечатлена вместе с подругой - ресторатором и дизайнером Дашей Кацуриной. Надя держится руками за деревянный забор и эротично выгнулась, демонстрируя свою точеную фигуру в слитном розовом купальнике. Часть волос красотка собрала в гульку на макушке, темные очки игриво приспустила на нос и надула губки в поцелуе.

Подруга же звезды в черном купальнике сидит у ее ног и задумчиво смотрит вниз, касаясь волос.

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Надя Дорофеева взволновала сеть жарким фото в розовом купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Выбирать естественные позы для фото - это нелёгкий труд... Ну шо, мы справились?))" - с юмором прокомментировала снимок Дорофеева.

Пользователи сети оценили чувство юмора и соблазнительную фигуру певицы, о чем поспешили сообщить в комментариях.

  • И сейчас все пацаны: Воу
  • Модельки
  • Вы Богини
  • Красотки
  • Самые непринужденные позы
  • Надя, купальник топ
  • Фигурка такая красивая
  • Справились на все 100%
  • И смешно и залипательно одновременно
  • Даже очень справились!!!
  • Секси крошки
  • Вы очень красивые

К слову, вместе с Дорофеевой и Дантесом в Турции отдыхают также MONATIK с женой Ириной, которые очаровали бесконечной романтикой на нежных фото.

Ранее эффектная Надя Дорофеева раскрыла секрет любимого макияжа на каждый день.

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