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Нелегка праця: Дорофєєва в купальнику вчить природно позувати на фото

Автор: Lite

Співачка поділилася яскравим знімком з відпочинку

Багато зірок вирішили продовжити собі літо і відлетіли у теплі краї - не стала винятком і Надя Дорофєєва. В компанії чоловіка Володимира Дантеса і друзів співачка насолоджується ласкавим морем і сонцем на турецькому курорті Кемер. Звичайно ж, вона ніяк не могла обійтися без фото в купальнику!

Артистка поділилася в Instagram гарячим фото, на якому вона зображена разом з подругою - ресторатором і дизайнером Дашею Кацуриною. Надя тримається руками за дерев'яний паркан і еротично вигнулась, демонструючи свою фігуру в злитному рожевому купальнику. Частину волосся красуня зібрала в гульку на маківці, темні окуляри грайливо спустила на ніс і надула губки в поцілунку.

Подруга зірки в чорному купальнику сидить біля її ніг і задумливо дивиться вниз, торкаючись волосся.

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Надя Дорофєєва схвилювала мережу жарким фото в рожевому купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вибирати природні пози для фото - це нелегка праця... Ну шо, ми впоралися?))" - з гумором прокоментувала знімок Дорофєєва.

Користувачі мережі оцінили почуття гумору і спокусливу фігуру співачки, про що поспішили повідомити в коментарях.

  • І зараз всі пацани: Взу
  • Модельки
  • Ви Богині
  • Красуні
  • Самі невимушені пози
  • Надя, купальник топ
  • Фігурка така красива
  • Впоралися на всі 100%
  • І смішно і залипательно одночасно
  • Навіть дуже впоралися!!!
  • Сексі крихти
  • Ви дуже красиві

До речі, разом з Дорофєєвої та Дантесом в Туреччині відпочивають також MONATIK з дружиною Іриною, які зачарували нескінченною романтикою на ніжних фото.

Раніше ефектна Надя Дорофєєва розкрила секрет улюбленого макіяжу на кожен день.

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