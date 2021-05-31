"Нельзя быть такой красивой": Никитюк в нескромном ультрамини удивила новостями

Леся позировала в лучах закатного солнца. На ней – ультрамини с геометрическим принтом, стильная джинсовая куртка-оверсайз, напоминающая мужскую (она повязала ее в узел на талии). Леди Ле пикантно оголила загорелое плечико и дополнила соблазнительный образ массивными серьгами-кольцами. Макияж у телезвезды максимально естественный, что придает луку нежную натуральность.

"Якщо комусь цікаво, то я вже скоро їду звідси. На таких дорогих віллах довго не затримуються... Але прилечу не з пустими руками. Пишем нову пісню з Руслано Квинтой. Як думаєте про що?" - заинтриговала ведущая.

Леся покорила образом в мини на отдыхе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле буквально обомлели от ее красоты и завалили звезду комплиментами.