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"Нельзя быть такой красивой": Никитюк в нескромном ультрамини удивила новостями

Автор: Lite

Леся Никитюк отдыхает в Турции и наслаждается солнцем, морем и прекрасным сервисом на роскошной вилле. Леди Ле не забывает держать поклонников в курсе событий и регулярно дразнит их горячими фото в весьма откровенных пляжных луках. Так, снимок Леси в микробикини вызвал фурор в сети.

Она решила закрепить результат, опубликовав соблазнительные кадры в платье-мини в Instagram.

Леся позировала в лучах закатного солнца. На ней – ультрамини с геометрическим принтом, стильная джинсовая куртка-оверсайз, напоминающая мужскую (она повязала ее в узел на талии). Леди Ле пикантно оголила загорелое плечико и дополнила соблазнительный образ массивными серьгами-кольцами. Макияж у телезвезды максимально естественный, что придает луку нежную натуральность.

"Якщо комусь цікаво, то я вже скоро їду звідси. На таких дорогих віллах довго не затримуються... Але прилечу не з пустими руками. Пишем нову пісню з Руслано Квинтой. Як думаєте про що?" - заинтриговала ведущая.

Леся покорила образом в мини на отдыхе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле буквально обомлели от ее красоты и завалили звезду комплиментами.

  • Девушка - мечта! Очень красивая
  • Нельзя быть такой красивой
  • Шикарная
  • Ух, какая секси. Из песни слов не выкинешь
  • Невероятная!
  • Какая же ты очаровашечка
  • Ну,Лесюня-чудо-ноги
  • Прекрасная
  • Что-то есть в Олесе, кроме красоты! Сплошная харизма!
  • Попа как у Ким
  • Леся прелесть

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свои роскошные курортные "владения", позируя у бассейна в кружевном легком платье-мини.

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Новости Украины Леся Никитюк