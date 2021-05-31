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"Не можна бути такою красивою": Нікітюк у нескромному ультраміні здивувала новинами

Автор: Lite

Леся Нікітюк відпочиває в Туреччині і насолоджується сонцем, морем і прекрасним сервісом на розкішній віллі. Леді Ле не забуває тримати шанувальників в курсі подій і регулярно дражнить їх гарячими фото у вельми відвертих пляжних луках. Так, знімок Лесі в мікробікіні викликав фурор в мережі.

Вона вирішила закріпити результат, опублікувавши спокусливі кадри в сукні-міні в Instagram.

Леся позувала в променях західного сонця. На ній - ультраміні з геометричним принтом, стильна джинсова куртка-оверсайз, що нагадує чоловічу (вона пов'язала її в вузол на талії). Леді Ле пікантно оголила засмагле плече і доповнила спокусливий образ масивними сережками-кільцями. Макіяж у телезірки максимально природний, що надає луку ніжну натуральність.

"Якщо комусь цікаво, то я вже скоро їду звідси. На таких дорогих віллах довго не затримуються... Але прилечу не з порожніми руками. Пишемо нову пісню з Руслана Квінтою. Як думаєте про що?" - заінтригувала ведуча.

Леся підкорила образом у міні на відпочинку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле буквально обімліли від її краси і завалили зірку компліментами.

  • Дівчина-мрія! Дуже красива
  • Не можна бути такою красивою
  • Шикарна
  • Ух, яка сексі. З пісні слів не викинеш
  • Неймовірна!
  • Яка ж ти очаровашечка
  • Ну, Лесюня-диво-ноги
  • Прекрасна
  • Щось є в Лесі, крім краси! Суцільна харизма!
  • Попа як у Кім
  • Леся сама чарівність

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свої розкішні курортні "володіння", позуючи біля басейну у мереживній легкій сукні-міні.

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Новини України Леся Нікітюк