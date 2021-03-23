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Томная Леся Никитюк в мини-платье ошеломила бесконечными ногами

Новина українською → Хургада, Вторник 23 марта 2021 14:49
Томная Леся Никитюк в мини-платье ошеломила бесконечными ногами Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк наслаждается отдыхом в Египте и не забывает баловать поклонников горячими фото. Так, телеведущая поделилась эффектным снимком, на котором похвасталась невероятно длинными ногами.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Леди Ле позирует, лежа на кровати. На ней черное шелковое мини-платье, которое открывает отличный обзор на стройные ножки знаменитости. Дополняют соблазнительный лук босоножки-гладиаторы. Волосы ведущая оставила распущенными и томно смотрит в объектив.

"Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?" - с намеком прокомментировала кадр Никитюк.

Томная Леся Никитюк в мини-платье ошеломила бесконечными ногами

Леся Никитюк завела сеть длиной своих ног (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Конечно же, поклонники "угадали" правильно и принялись восхищаться "бесконечными" ногами Леси.

  • Ваши ноги
  • Самое длинное - это Лесин язык, ой, я хотела написать ноги! Конечно ноги
  • Ах какие ноги
  • 100% твої ноги
  • Ноги Лесі Іванівної однозначно!!!
  • Язик Лесі Іванівни
  • Шикарная
  • Ваші ноги, Лесю Іванівно
  • Самые красивые ножки любимой Леси
  • Твои ноги!
  • Намёк на ноги, а вообще язык твой, Леся, ногам не уступает
  • Конечно же божественные ноги Леси

Напомним, ранее находчивая Леся Никитюк научила "делать" мгновенный мейкап на забавном видео.

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