Томная Леся Никитюк в мини-платье ошеломила бесконечными ногами
Леся Никитюк наслаждается отдыхом в Египте и не забывает баловать поклонников горячими фото. Так, телеведущая поделилась эффектным снимком, на котором похвасталась невероятно длинными ногами.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Леди Ле позирует, лежа на кровати. На ней черное шелковое мини-платье, которое открывает отличный обзор на стройные ножки знаменитости. Дополняют соблазнительный лук босоножки-гладиаторы. Волосы ведущая оставила распущенными и томно смотрит в объектив.
"Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?" - с намеком прокомментировала кадр Никитюк.
Леся Никитюк завела сеть длиной своих ног (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Конечно же, поклонники "угадали" правильно и принялись восхищаться "бесконечными" ногами Леси.
- Ваши ноги
- Самое длинное - это Лесин язык, ой, я хотела написать ноги! Конечно ноги
- Ах какие ноги
- 100% твої ноги
- Ноги Лесі Іванівної однозначно!!!
- Язик Лесі Іванівни
- Шикарная
- Ваші ноги, Лесю Іванівно
- Самые красивые ножки любимой Леси
- Твои ноги!
- Намёк на ноги, а вообще язык твой, Леся, ногам не уступает
- Конечно же божественные ноги Леси
Напомним, ранее находчивая Леся Никитюк научила "делать" мгновенный мейкап на забавном видео.