Томная Леся Никитюк в мини-платье ошеломила бесконечными ногами

Леся Никитюк наслаждается отдыхом в Египте и не забывает баловать поклонников горячими фото. Так, телеведущая поделилась эффектным снимком, на котором похвасталась невероятно длинными ногами.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Леди Ле позирует, лежа на кровати. На ней черное шелковое мини-платье, которое открывает отличный обзор на стройные ножки знаменитости. Дополняют соблазнительный лук босоножки-гладиаторы. Волосы ведущая оставила распущенными и томно смотрит в объектив.

"Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?" - с намеком прокомментировала кадр Никитюк.

Леся Никитюк завела сеть длиной своих ног (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Конечно же, поклонники "угадали" правильно и принялись восхищаться "бесконечными" ногами Леси.