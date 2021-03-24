Нельзя прятать такую красоту: знойная Никитюк в бикини смутила сеть роскошным телом

Леся Никитюк весело отдыхает с друзьями в гостеприимном Египте – многие звезды выбирают для зимне-весеннего отдыха именно это направление, ведь карантин и пандемии внесли свои коррективы в планы путешественников и далеко не все страны готовы без особых проблем и сложностей принять туристов. Так, Леди Ле, пользуясь возможностью, не только купается и загорает, но и дефилирует в различных купальниках.
Она устроила очередной фотосет на территории отеля в нежно-розовом бикини и показала результаты в Instagram.
Леди Ле позирует в нежно-розовом бикини, пестрой пляжной накидке и соломенной шляпке. Талию она подчеркнула изящной золотой цепочкой-поясом. На шее – аккуратные бусы.
"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про шляпу", - "отличилась" фирменным юмором ведущая.
Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Кипяток", – написала комплимент Лесе Ольга Цибульская. Поклонники ведущей разделили мнение певицы.
Напомним, что ранее Леся Никитюк в мини восхитила бесконечными ногами.