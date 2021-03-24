UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нельзя прятать такую красоту: знойная Никитюк в бикини смутила сеть роскошным телом

Автор: Lite

Леся Никитюк весело отдыхает с друзьями в гостеприимном Египте – многие звезды выбирают для зимне-весеннего отдыха именно это направление, ведь карантин и пандемии внесли свои коррективы в планы путешественников и далеко не все страны готовы без особых проблем и сложностей принять туристов. Так, Леди Ле, пользуясь возможностью, не только купается и загорает, но и дефилирует в различных купальниках.

Она устроила очередной фотосет на территории отеля в нежно-розовом бикини и показала результаты в Instagram.

Леди Ле позирует в нежно-розовом бикини, пестрой пляжной накидке и соломенной шляпке. Талию она подчеркнула изящной золотой цепочкой-поясом. На шее – аккуратные бусы.

"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про шляпу", - "отличилась" фирменным юмором ведущая.

Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Кипяток", – написала комплимент Лесе Ольга Цибульская. Поклонники ведущей разделили мнение певицы.

  • Последнее, на что смотришь на этом фото, так это на шляпу
  • Никитюк, у вас прекрасное тело
  • Леся... Какая у вас шикарная фигура! Очень-очень круто!
  • Нереальная
  • Ой, Леся, шикардос
  • Фигурка бомба, Вы молодец
  • Огонь. Горячая штучка
  • Вы прекрасно выглядите! Умничка! Это труд, ежедневный и тяжелый. Приятно смотреть
  • Очень похорошела
  • Какая секси

Напомним, что ранее Леся Никитюк в мини восхитила бесконечными ногами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Леся Никитюк
Читайте также
Леся Никитюк в розовом бикини присмотрела себе место для медового месяца
Лесе Никитюк признались в любви и позвали под венец прямо на сцене: волнующее фото
Прогноз погоды