Не можна ховати таку красу: спекотна Нікітюк у бікіні збентежила мережу розкішним тілом

Леся Нікітюк весело відпочиває з друзями в гостинному Єгипті – багато зірок вибирають для зимово-весняного відпочинку саме цей напрямок, адже карантин і пандемія внесли свої корективи в плани мандрівників і далеко не всі країни готові без особливих проблем і складностей прийняти туристів. Так, Леді Ле, користуючись можливістю, не тільки купається і засмагає, але і дефілює в різних купальниках.
Вона влаштувала черговий фотосет на території готелю в ніжно-рожевому бікіні і показала результати в Instagram.
Леді Ле позує в ніжно-рожевому бікіні, строкатою пляжної накидці і солом'яному капелюшку. Талію вона підкреслила витонченої золотим ланцюжком-поясом. На шиї – акуратні намисто.
"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про капелюх", - "відзначилася" фірмовим гумором ведуча.
Леся Нікітюк в купальнику розбурхала мережа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Кипяток", – написала комплімент Лесі Ольга Цибульська. Шанувальники ведучої розділили думку співачки.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в міні захопила нескінченними ногами.