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Не можна ховати таку красу: спекотна Нікітюк у бікіні збентежила мережу розкішним тілом

Автор: Lite

Леся Нікітюк весело відпочиває з друзями в гостинному Єгипті – багато зірок вибирають для зимово-весняного відпочинку саме цей напрямок, адже карантин і пандемія внесли свої корективи в плани мандрівників і далеко не всі країни готові без особливих проблем і складностей прийняти туристів. Так, Леді Ле, користуючись можливістю, не тільки купається і засмагає, але і дефілює в різних купальниках.

Вона влаштувала черговий фотосет на території готелю в ніжно-рожевому бікіні і показала результати в Instagram.

Леді Ле позує в ніжно-рожевому бікіні, строкатою пляжної накидці і солом'яному капелюшку. Талію вона підкреслила витонченої золотим ланцюжком-поясом. На шиї – акуратні намисто.

"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про капелюх", - "відзначилася" фірмовим гумором ведуча.

Леся Нікітюк в купальнику розбурхала мережа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Кипяток", – написала комплімент Лесі Ольга Цибульська. Шанувальники ведучої розділили думку співачки.

  • Останнє, на що дивишся на цьому фото, так це на капелюх
  • Нікітюк, у вас прекрасне тіло
  • Леся... Яка у вас шикарна фігура! Дуже-дуже круто!
  • Нереальна
  • Ой, Леся, шикардос
  • Фігурка бомба, Ви молодець
  • Вогонь. Гаряча штучка
  • Ви чудово виглядаєте! Розумниця! Це праця, щоденна і важка. Приємно дивитися
  • Дуже покращала
  • Яка сексі

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в міні захопила нескінченними ногами.

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Новини України Леся Нікітюк
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