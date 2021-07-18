Необходимость или прихоть? Косметолог раскрыла правду о тканевых масках и научила их делать самим

Эксперт считает, что это не обязательно. Но тем не менее это интересная разновидность масок. Кто не в курсе, это плотная салфетка из ткани/целлюлозы/гидрогеля, пропитанная активным составом.

Удобство. Основная причина их популярности. Маска сразу готова к использованию. Как правило, пропитка прозрачная, значит маску можно делать в любом месте, после просто снять салфетку. Можно не смывать, так что подходит и для походных условий.

Такие маски обычно пропитываются безмасляными сыворотками. Они не перегружают кожу, не забивают поры, нравятся комбинированной и жирной коже.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

За счет ткани/гидрогеля создается эффект компресса и быстро повышается уровень увлажнённости рогового слоя.

Теоретически в такой маске должно быть меньше балластных компонентов и текстуробразователей, потому что текстуру обеспечивает сама салфетка.

Можно сделать самостоятельно. Можно купить прессованную таблетку и пропитать её гидролатом/гелем алоэ/тоником/зеленым чаем.

У большинства тканевых масок состав незатейливый. Вода, гликоли, глицерин, зачастую спирт, отдушка, консерванты и в лучшем случае какой-нибудь актив. Как правило, гиалуроновая кислота или 1-2 экстракта.

Абсолютное большинство тканевых масок направлено на увлажнение и быстрое улучшение внешнего вида кожи.