Необхідність чи примха? Косметолог розкрила правду про тканинні маски і навчила їх робити самим

Експерт вважає, що це не обов'язково. Але тим не менш це цікавий різновид масок. Хто не в курсі, це щільна серветка з тканини / целюлози / гідрогелю, просочена активним складом.

Зручність. Це основна причина їх популярності. Маска відразу готова до використання. Як правило, просочення прозоре, значить маску можна робити в будь-якому місці, після просто зняти серветку. Можна не змивати, так що підходить і для похідних умов.

Такі маски зазвичай просочуються безмасляними сироватками. Вони не перевантажують шкіру, не забивають пори, подобаються комбінованої і жирній шкірі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

За рахунок тканини/гідрогелю створюється ефект компресу і швидко підвищується рівень зволоженості рогового шару.

Теоретично в такій масці має бути менше баластних компонентів, тому що текстуру забезпечує сама серветка.

Можна зробити самостійно. Можна купити пресовану таблетку і просочити її гідролатом/гелем алое/тоніком/зеленим чаєм.

У більшості тканинних масок склад простий. Вода, гліколі, гліцерин, найчастіше спирт, віддушка, консерванти і в кращому випадку який-небудь актив. Як правило, гіалуронова кислота або 1-2 екстракту.

Абсолютна більшість тканинних масок направлені на зволоження і швидке поліпшення зовнішнього вигляду шкіри.