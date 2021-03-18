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Неожиданный поворот: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии и готова предъявить доказательства

Автор: Lite

Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом никак не утихнут конфликты, несмотря на то что пара рассталась много лет назад. Так, вскоре предстоит новый суд по поводу права опеки над детьми голливудских звезд. И 45-летняя актриса пошла на кардинальные меры, чтобы выиграть его. Она намерена предоставить доказательства домашнего насилия со стороны экс-супруга.

По документам, которые она намерена предъявить, за время совместного брака Питт не раз проявлял склонность к насилию. О чем идет речь, пока не известно.

Стоит отметить, что 57-летний Брэд Питт уже ранее подпортил себе репутацию семейными разборками. Инцидент произошел в 2016-м году на борту самолета. Тогда голливудский сердцеед и примерный отец, по свидетельствам очевидцев, сильно поссорился со старшим сыном Мэддоксом и поднял на него руку. По слухам, после этого Мэддокс наотрез отказался общаться с отцом. К тому же событие стало отправной точкой в разладе отношений между Брэдом и Анджелиной, которая вскоре после этого подала на развод.

Анджелина Джоли для Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Тогда после проведенного ФБР расследования Брэда Питта оправдали из-за недостатка доказательств. Вполне возможно, что именно этот эпизод вновь решила использовать Джоли. В новом слушании планируется участие детей Шайло, Нокса и Вивьен в качестве свидетелей. Но суд должен получить разрешение обеих сторон.

Ранее Анджелина Джоли выступила с заявлением, как защитить себя от домашнего насилия.

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Новости Украины Анджелина ДжолиБрэд Питтактрисаактер
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