RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Несподіваний поворот: Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта в домашньому насильстві і готова пред'явити докази

Автор: Lite

Між Анджеліною Джолі і Бредом Піттом ніяк не вщухнуть конфлікти, незважаючи на те, що пара розлучилася багато років тому. Так, незабаром готується нове слухання в суді стосовно права опіки над дітьми голлівудських зірок. І 45-річна актриса пішла на кардинальні заходи, щоб виграти його. Вона має намір надати докази домашнього насильства з боку екс-чоловіка.

За документами, які вона має намір пред'явити, за час спільного шлюбу Пітт не раз виявляв свої насильницькі схильності. Про що йде мова, поки не відомо.

Варто відзначити, що 57-річний Бред Пітт вже раніше зіпсував собі репутацію сімейними розбірками. Інцидент стався в 2016-му році на борту літака. Тоді голлівудський серцеїд і зразковий батько, за свідченнями очевидців, сильно посварився зі старшим сином Меддоксом і підняв на нього руку. За чутками, після цього Меддокс навідріз відмовився спілкуватися з батьком. До того ж подія стала відправною точкою у розладі відносин між Бредом і Анджеліною, яка незабаром подала на розлучення.

Анджеліна Джолі для Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Тоді після проведеного розслідування ФБР Бреда Пітта виправдали за нестачею доказів. Цілком можливо, що саме цей епізод знову вирішила використовувати Джолі. У новому слуханні планується участь дітей Шайло, Нокса і Вів'єн в якості свідків. Але суд повинен отримати дозвіл обох сторін.

Раніше Анджеліна Джолі виступила із заявою, як захистити себе від домашнього насильства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Анджеліна ДжоліБрэд Питтактрисаактер
Читайте також
54-річна Сальма Хайєк у стильному платті-сорочці захопила квітучим зовнішнім виглядом
Ідеальна: Кім Кардашьян похвалилася осиною талією в сукні найактуальнішого відтінку весни
Прогноз погоди