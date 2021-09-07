Нереально красивая: Барбара Палвин в роскошном вечернем образе покорила сеть

Барбара Палвин, как лицо Armani beauty, обязана посещать светские рауты и демонстрировать новинки из бьюти-линии. Так, на Венецианском кинофестивале венгерская модель показала простой и в то же время изысканный макияж, созданный с помощью косметики этого известного бренда. В личном блоге Барбара поделилась более подробной информацией и показала фото, сделанные перед выходом на красную дорожку.

Барбара Палвин в образе для красной дорожки (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

А на странице Armani beauty выложили полный лук Палвин. Для светского события супермодель надела синее роскошное платье с обнаженными плечами, украшенное ярко-красным поясом. Оно отлично село на постройневшую фигуру Барбары. Волосы ей уложили упругими локонами, а макияж сделали нейтральным, выделив глаза с помощью накладных ресниц, а губы - помадой натурального цвета. Получилось стильно и ненавязчиво.

Фанаты Барбары, которых у нее более 16 миллионов, просто засыпали звезду комплиментами. Они называют модель "нереально красивой" и просто "королевой красной дорожки".

К слову, бойфренд Барбары Дилан Спроус в этот раз со своей любимой не поехал. Хотя обычно он любит выходить на красные дорожки в ее компании.