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Нереально красивая: Барбара Палвин в роскошном вечернем образе покорила сеть

Автор: RBC.UA

Барбара Палвин показала новый образ, который ей создали для красной дорожки Венецианского кинофестиваля. Супермодель позирует в роскошном синем платье и с изысканным макияжем.

Девушка поделилась фото в своем блоге.

Барбара Палвин, как лицо Armani beauty, обязана посещать светские рауты и демонстрировать новинки из бьюти-линии. Так, на Венецианском кинофестивале венгерская модель показала простой и в то же время изысканный макияж, созданный с помощью косметики этого известного бренда. В личном блоге Барбара поделилась более подробной информацией и показала фото, сделанные перед выходом на красную дорожку.

Барбара Палвин в образе для красной дорожки (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

А на странице Armani beauty выложили полный лук Палвин. Для светского события супермодель надела синее роскошное платье с обнаженными плечами, украшенное ярко-красным поясом. Оно отлично село на постройневшую фигуру Барбары. Волосы ей уложили упругими локонами, а макияж сделали нейтральным, выделив глаза с помощью накладных ресниц, а губы - помадой натурального цвета. Получилось стильно и ненавязчиво.

Фанаты Барбары, которых у нее более 16 миллионов, просто засыпали звезду комплиментами. Они называют модель "нереально красивой" и просто "королевой красной дорожки".

К слову, бойфренд Барбары Дилан Спроус в этот раз со своей любимой не поехал. Хотя обычно он любит выходить на красные дорожки в ее компании.

Ранее влюбленные показали милый парный образ, просто покорив фанатов.

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