RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нереально красива: Барбара Палвін у розкішному вечірньому образі підкорила мережу

Автор: RBC.UA

Барбара Палвін показала новий образ, який їй створили для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю. Супермодель позує в розкішній синій сукні і з вишуканим макіяжем.

Дівчина поділилася фото у своєму блозі.

Барбара Палвін, як обличчя Armani beauty, зобов'язана відвідувати світські раути і демонструвати новинки з б'юті-лінії. Так, на Венеціанському кінофестивалі угорська модель показала простий і в той же час вишуканий макіяж, створений за допомогою косметики цього відомого бренду. В особистому блозі Барбара поділилася більш детальною інформацією і показала фото, зроблені перед виходом на червону доріжку.

Барбара Палвін в образі для червоної доріжки (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

А на сторінці Armani beauty виклали повний лук Палвін. Для світської події супермодель одягла синє розкішне плаття з оголеними плечима, прикрашене яскраво-червоним поясом. Воно відмінно сіло на струнку фігуру Барбари. Волосся їй уклали пружними локонами, а макіяж зробили нейтральним, виділивши очі за допомогою накладних вій, а губи - помадою натурального кольору. Вийшло стильно і ненав'язливо.

Фанати Барбари, яких у неї більше 16 мільйонів, просто засипали зірку компліментами. Вони називають модель "нереально красивою" і просто "королевою червоної доріжки".

До слова, бойфренд Барбари Ділан Спроус цього разу зі своєю коханою не поїхав. Хоча зазвичай він любить виходити на червоні доріжки в її компанії.

Раніше закохані показали милий парний образ, просто підкоривши фанатів.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнесМодні тренди