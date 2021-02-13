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Нереально красивая пара: Алина Гросу представила долгожданный дуэт с любимым

Автор: Lite

Украинская певица Алина Гросу и российский актер Роман Полянский больше не скрывают любовь: а к Дню всех влюбленных они даже представили совместную композицию.

Новый дуэт Алина анонсировала в своем Instagram.

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Певица выставила кусочек ролика, в котором парочка поет в студии свою совместную песню, а еще - целуется на камеру.

"Скорее все в YouTube! В моей профиле там у нас с Романом премьера песни и муд видео "Полотенце". Специально для всех влюбленных. Любите! И будьте счастливы, как мы", - написала певица.

Поклонники пожелали влюбленным счастья и порадовались, что пара открыто заявила об отношениях:

  • С бывшим вы были неплохой парой, но как два дитя. А здесь прекрасное сочетании милой девочки и крепкого мужчины.Счастья вам
  • Какая красивая пара! Будьте счастливы
  • Ура, ура, ура
  • Алина, очень рада за вас с Романом! Какая вы только красивая и гармоничная пара! Искренне желаю счастья! Песня тоже супер!
  • Невже ви дійсно разом? Так рада за вас! Аліночка, ти заслуговуєш щастя

Алина Гросу (видео, фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу в одном из недавних интервью честно рассказала о разводе с мужем и о своих пластических операциях.

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Новости Украины певецАлина Гросу
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