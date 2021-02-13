Нереально красива пара: Аліна Гросу представила довгоочікуваний дует з коханим

Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський більше не приховують любов: а до Дня всіх закоханих вони навіть представили спільну композицію.
Новий дует Аліна анонсувала у своєму Instagram.
Співачка виставила шматочок ролика, в якому парочка співає в студії свою спільну пісню, а ще - цілується на камеру.
"Швидше усі - в YouTube! В моєму профілі там у нас з Романом прем'єра пісні і муд відео "Полотенце". Спеціально для всіх закоханих. Любіть! І будьте щасливі, як ми", - написала співачка.
Шанувальники побажали закоханим щастя і пораділи, що пара відкрито заявила про відносини:
Аліна Гросу (відео, фото: instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна Гросу в одному з недавніх інтерв'ю чесно розповіла про розлучення з чоловіком і про свої пластичні операції.