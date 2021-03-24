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Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Автор: Lite

Джамала старается держать поклонников в курсе событий своей жизни и творчества. Певица недавно презентовала новый альбом, а также поделилась с фанами рядом откровений. Так, она призналась в своем отношении к пластике и заявила, что хотела бы стареть красиво и естественно. Теперь же звезда заворожила ярким появлением в студии одного из украинских музыкальных каналов.

Постройневшая певица поделилась стильными фото в Instagram.

Певица предстала в ярком и сексуальном образе – черный лонгслив с открытыми плечами, оригинальные брюки со шнуровкой спереди на штанинах, сочный лимонный плащ и туфли с острым носком.

Джамала рассказала, что создавала свой плейлист для одного из известных украинских музыкальных каналов и поделилась инсайтами, которые пришли к ней во время работы.

"Задумалась о том, что иногда музыка и видео не всегда одно и то же. Сейчас объясню! Ну, то есть артисты, которых я слушаю и меня даже не интересует, есть ли у них видеоклип. А бывает наоборот: очень прикольные видеоработы, но этих исполнителей и не бывает в моем музыкальном плейлисте. Мне нравится только визуальная картинка в конкретном случае", - рассказала о своем восприятии она.

Джамала поделилась яркими фото (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Брюки стиль",- похвалила коллегу певица Alyona Alyona. Поклонники артистки разделили мнение рэп-исполнительницы.

  • Такая красивая
  • Классная такая
  • Джамала, вы невероятно выглядите
  • Такая солнечная, яркая
  • Какие стильные фото

Также артистка отреагировала на усиление карантинных мер и локдаун в Киеве, который попал в "красную зону".

"И снова какой-то День сурка. Невыдуманное годичное заточение. Окна дома. И вот ты не одна, а ловишь в них свое отражение", - поделилась философскими рассуждениями о суровой реальности Джамала.

Напомним, что ранее Джамала умилила трогательным признанием о сыновьях и поддержке родителей.

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Новости Украины Джамала
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