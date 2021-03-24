Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Певица предстала в ярком и сексуальном образе – черный лонгслив с открытыми плечами, оригинальные брюки со шнуровкой спереди на штанинах, сочный лимонный плащ и туфли с острым носком.

Джамала рассказала, что создавала свой плейлист для одного из известных украинских музыкальных каналов и поделилась инсайтами, которые пришли к ней во время работы.

"Задумалась о том, что иногда музыка и видео не всегда одно и то же. Сейчас объясню! Ну, то есть артисты, которых я слушаю и меня даже не интересует, есть ли у них видеоклип. А бывает наоборот: очень прикольные видеоработы, но этих исполнителей и не бывает в моем музыкальном плейлисте. Мне нравится только визуальная картинка в конкретном случае", - рассказала о своем восприятии она.

Джамала поделилась яркими фото (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Брюки стиль",- похвалила коллегу певица Alyona Alyona. Поклонники артистки разделили мнение рэп-исполнительницы.

Такая красивая

Классная такая

Джамала, вы невероятно выглядите

Такая солнечная, яркая

Какие стильные фото

Также артистка отреагировала на усиление карантинных мер и локдаун в Киеве, который попал в "красную зону".

"И снова какой-то День сурка. Невыдуманное годичное заточение. Окна дома. И вот ты не одна, а ловишь в них свое отражение", - поделилась философскими рассуждениями о суровой реальности Джамала.