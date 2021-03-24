Неймовірна! Струнка Джамала вразила соковитим спокусливим образом

Співачка з'явилася в яскравому і сексуальному образі – чорний лонгслив з відкритими плечима, оригінальні брюки зі шнурівкою спереду на штанинах, соковитий лимонний плащ і туфлі з гострим носком.

Джамала розповіла, що створювала свій плейлист для одного з відомих українських музичних каналів і поділилася інсайтами, які прийшли до неї під час роботи.

"Задумалася про те, що іноді музика та відео не завжди одне і те ж. Зараз поясню! Ну, тобто артисти, яких я слухаю і мене навіть не цікавить, чи є у них відеокліп. А буває навпаки: дуже прикольні відеороботи, але цих виконавців і не буває в моєму музичному плейлисті. Мені подобається тільки візуальна картинка в конкретному випадку", - розповіла про своє сприйняття вона.

Джамала поділилася яскравими фото (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Штани стиль",- похвалила колегу співачка Alyona Alyona. Шанувальники артистки розділили думку реп-виконавиці.

Така красива

Класна така

Джамала, ви неймовірно виглядаєте

Така сонячна, яскрава

Які стильні фото

Також артистка відреагувала на посилення карантинних заходів і локдаун в Києві, який потрапив в "червону зону".

"І знову якийсь День бабака. Невыгадане річне ув'язнення. Вікна будинку. І ось ти не одна, а ловиш в них своє відображення", - поділилася філософськими міркуваннями про сувору реальність Джамала.