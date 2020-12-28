Невероятно горячая: Белла Хадид покорила сеть кардинальной сменой имиджа

Белла Хадид не дает своим подписчикам заскучать. Девушка то и дело принимает участие в разных фотосессиях, где ей делают все новые образы. В этот раз красавица решила примерить очередной оттенок волос, который полностью ее преобразил. И, по мнению фанатов, сделал еще более соблазнительной.

Модель запостила несколько весьма жарких фото, на которых трогает языком снег. Волосы Беллы, окрашенные в рыжий цвет, только добавляют снимкам пикантную нотку. Макияж она сделала с голубыми тенями, накладными ресницами и бледно-розовыми губами. Для прогулки Белла подобрала себе серую шубку, которую дополнила кожаными перчатками.

Белла Хадид показала новые фото и новый имидж (фото: instagram.com/bellahadid)

Своими горячими фото девушка собрала массу комплиментов и похвал. Большинство фанатов оценили преображение младшей Хадид, засыпав ее восторженными отзывами. "Рыжая ты просто прекрасна", "Ты такая красивая", "Вау", "Ты моя королева", "Восхитительна", "Идеал", "Люблю тебя, моя принцесса", "Ты невероятно горячая"…

К слову, фанаты также весьма встревожились, что Белла пробует грязный нью-йоркский снег. Девушка в свою очередь поспешила уверить их, что это был первый снег, который выпал на их изолированной крыше. И что она ни в коем случае не призывает есть снег Нью-Йорка.

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