Невероятно молодая: 46-летняя Виктория Бехкэм восхитила красотой на новом селфи

Виктория Бекхэм показала новый образ, который состоит из любимых вещей ее бренда, как сама она рассказала в подписи. 46-летняя звезда надела синие расклешенные джинсы с высокой посадкой, украшенные стрелками и контрастными накладными карманами. А также джемпер с высокой горловиной приглушенных оттенков: красного, синего, зеленого и серого. Из аксессуаров она выбрала коричневый ремень. Виктория опубликовала несколько фото в разных ракурсах, чтобы фанаты могли рассмотреть вещи со всех сторон. А завершила все селфи, на котором продемонстрировала свой бьюти-образ.

Виктория в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Супруга Дэвида Бекхэма сделала легкий макияж, который подчеркнул свежесть лица и гладкость кожи. Она использовала коричневые оттенки теней, а также бронзатор, который придал коже здоровый и молодой вид. Завершила лук легкая укладка с завитыми от лица прядями. Выглядела Виктория так привлекательно, что фанаты не смогли удержаться от комментариев.

"Ты выглядишь невероятно!", "Хотела бы я так выглядеть в 46", "Вау, ты просто прекрасна", "Прекрасная Виктория", "Прическа просто шик", "Восхитительна", "Очень красивая", - такие слова адресуют фанаты иконе стиля.

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