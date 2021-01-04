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Невероятно молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила красотой на видео без макияжа

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 18:48
Невероятно молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила красотой на видео без макияжа Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес всегда выглядит безупречно на красных ковровых дорожках и съемках. Но многие фанаты 51-летней звезды все же уверены, что секрет "вечной молодости" певицы кроется в макияже от гуру индустрии, а также фотошопе… Чтобы поставить точку в этом вопросе, Дженнифер решила показать, как выглядит без косметики. Да еще и сделала это в прямом эфире.

Дженнифер в новом ролике (видео: instagram.com/jlo)

Такое действо она устроила ради промо совей новой коллекции уходовой косметики JLO Beauty. Лопес решила провести прямой эфир для подписчиков в сети Instagram, где в процессе смыла весь макияж при помощи новинок собственной линии.

Изначально она была во всей красе: певица появилась перед фолловерами в золотистом халате, с выразительными smoky eyes в пол-лица, четко пририсованными бровями, а также чувственными губами. Постепенно она оказалась в простом образе, с чистым лицом, свежая и сияющая. Такая трансформация просто свела с ума ее поклонников, заставив восторгаться цветущим внешним видом звезды.

"После вчерашнего мероприятия #WashAway2020 мы видим новые лица на 2021 год. Я не могу поверить, что @jlobeauty уже доступно. На создание этого сайта ушли годы, и он наконец-то здесь. Мы провели сотни раундов тестирования продуктов и рецептур... И все это для того, чтобы убедиться, что мы создали идеальные продукты для ВАС, чтобы получить ТАКОЕ Сияние!!! Я так горжусь тем, что мы придумали, и знаю, что вам это понравится. Мы ПРОСТО НАЧИНАЕМ!!!!", - написала счастливая звезда.

Также Дженнифер Лопес несколько дней назад показала самый модный головной убор зимы 2021.

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