Невеста Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму

Лишь недавно появились слухи, что Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк не ладят. Но, судя по всему, все это - бред. Звезды счастливы и рассказывают интересные истории друг о друге.

Вот и в программе "Зірковий шлях" Остапчук и Горняк поделились подробностями знакомства с родителями друг друга. Например, по словам Кристины, ее родные в восторге от Владимира. Особенно мама.

"Она постоянно лайкает и комментирует меня в соцсети. Такая продвинутая мама", - рассказал ведущий шоу "МАСКА" на канале "Украина".

Девушка тоже заметила ее расположение к Владимиру.

"Мама говорит мне: "Не обижай его. Я тебя знаю". Я спрашиваю: "Мама, чья я дочь?" - поделилась невеста шоумена.

Спустя несколько недель отношений с любимой Владимир неожиданно нагрянул к ней в гости.

"Мы с мамой только проснулись, и приезд Вовы был для нас сюрпризом. Вова приехал с цветами для меня и для мамы. Взял что-то сладенькое к столу", - говорит Кристина.

"Это была очень смешная встреча. Я подарил цветы и привез торт", - сказал популярный шоумен

Позже Остапчук привез девушку к своим родителям. Пара захватила с собой в подарок - телевизор. Кроме того, Кристина сделала маме Владимира персональный подарок.

"Я подарила косметику, которую она любит. Я выбирала ее сама, и мама Вовы была очень рада подарку", - рассказала героиня программы "Зірковий шлях".

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Ранее мы писали, что Остапчук и Горняк отменили свадьбу из-за опасной болезни.