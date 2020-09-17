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Наречена Остапчука розповіла, чим шоумен вразив її маму

Автор: Дмитрий Войналович

Христина Горняк розповіла цікаву історію про Володимира Остапчука

Лише нещодавно з'явилися чутки, що Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк не ладнають. Але, судячи з усього, все це - маячня. Щасливі зірки разом і розповідають цікаві історії один про одного.

Ось і в програмі "Зірковий шлях" Остапчук і Горняк поділилися подробицями знайомства з батьками один одного. Наприклад, за словами Христини, її рідні в захваті від Володимира. Особливо мама.

"Вона постійно лайкає і коментує мене в соцмережі. Така просунута мама", - розповів ведучий шоу "МАСКА" на каналі "Україна".

Дівчина теж помітила її прихильність до Володимира.

"Мама каже мені: "Не ображай його. Я тебе знаю". Я питаю: "Мамо, чия я дочка?" - поділилася наречена шоумена.

Через кілька тижнів відносин з коханою Володимир несподівано завітав до неї в гості.

"Ми з мамою тільки прокинулися, і приїзд Вови був для нас сюрпризом. Вова приїхав з квітами для мене і для мами. Взяв щось солоденьке до столу", - каже Христина.

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"Це була дуже смішна зустріч. Я подарував квіти і привіз торт", - сказав популярний шоумен

Пізніше Остапчук привіз дівчину до своїх батьків. Пара захопила з собою подарунок - телевізор. Крім того, Христина зробила мамі Володимира персональний подарунок.

"Я подарувала косметику, яку вона любить. Я вибирала її сама, і мама Вови була дуже рада подарунку", - розповіла героїня програми "Зірковий шлях".

Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Раніше ми писали, що Остапчук і Горняк скасували весілля через небезпечну хворобу.

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