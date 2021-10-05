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Как невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сетке

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 16:29
Как невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сетке Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Тина Кароль в преддверии выхода нового альбома продолжает интриговать поклонников строчками из новых песен и кадрами из стильных, а порой соблазнительных или романтичных фотосетов. На этот раз поп-дива предстала в нежном белоснежном образе.

Эффектными фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

36-летняя певица позировала перед камерой в вязаном белом платье-сетке с длинными рукавами и шлейфом, а также открытой спиной. Из-под полупрозрачного наряда виднеются трусики Тины, а вот бюстгальтер она надевать не стала.

Отметим, что необычный аутфит, напомнивший некоторым фанатам наряд невесты - от украинского бренда HEMPFUL, который создает одежду из органически выращенной конопли.

Кароль завершила лук нюдовым макияжем и красиво уложенными волосами.

Она соблазнительно изгибалась на фоне белого тюля, демонстрирую свои роскошные формы.

Как невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сеткеКак невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сеткеКак невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сеткеКак невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сеткеКак невеста: Тина Кароль засветила формы в полупрозрачном платье-сетке

Тина Кароль покорила нежным образом в белоснежном платье-сетке (фото: instagram.com/tina_karol)

"Неиссякаемый источник вдохновения - наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь? Вот еще пару строк для головоломки:
В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт..." - подписала снимки Тина.

Подписчики засыпали певицу комплиментами и признались, что с нетерпением ждут новый альбом.

  • Мы готовы. Ждем разрыв
  • Новый альбом будет таким же прекрасным, как и эти кадры
  • Тина, с такими фотографиями мне скоро будет нужна трансплантация сердца!
  • Королева!
  • Така ніжна
  • Нереальная
  • Тина, вас так любит камера
  • А можно дуэт с Даном?
  • Волшебная
  • Как невеста
  • Очень красивая
  • Богиня
  • Нельзя быть настолько красивой
  • Тина, где лифчик?

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об отношениях с 12-летним сыном Вениамином и своих методах воспитания.

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Тина Кароль
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