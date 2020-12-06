Невозможно скрыть: Мельник и Ризатдинова прокомментировала свой роман на "Танцах со звездами 2020"

Экс-"Холостяк" и участник шоу "Танцы со звездами 2020" Серей Мельник хоть и не выиграл проект, зато одержал победу иного рода – он нашел любовь на главном паркете страны. Сердце футболиста растопила суперфиналистка прошлого сезона шоу – гимнастка Анна Ризатдинова. Встретившись на паркете, молодые люди прониклись взаимной симпатией, а о том, как начинался их роман и собственной ориентации, Сергей высказался в рамках программы "Светская жизнь".

Так, футболист устал от кривотолков вокруг своей персоны и обсуждений, кто же ему нравиться на самом деле – мужчины или женщины.

"Всех мужчин, которые хоть немного за собой следят, или нормально выглядят, или которых показывают по телевизору, возле них ореол неправильных... Мне нравятся девушки. Думаю, что на этом проекте мы точно об этом заявили и однозначно", – исчерпывающе ответил он Кате Осадчей.

Сергей и Анна станцевали два страстных танца на главном паркете страны (фото: instagram.com/sergeimelnik)

А вот Анна решила прокомментировать отношения с Сергеем и пояснила, что их связывает – романтические чувства или всего лишь общие спортивные интересы и дружба.

"Могу сказать точно, что между нами были два очень страстных танца, которые мы прожили на паркете и на тренировке. Это невозможно просто скрыть. Романтика была, но она была спортивная, потому что мы спортивные люди и специфические. Поэтому, да, был кофе на тренировке, подарки, но я не хочу сейчас очень так громко кричать о своем счастье, потому что мы знаем, что счастье любит тишину", – заявила олимпийская чемпионка.

"Только для телевизора и шоу мы не делали такую пиар-акцию. Потому что мы очень занятые люди и нам есть чему посвятить свою жизнь", - развеял все сомнения скептиков экс-"Холостяк".

Сергей и Анна раскрыли правду о своем романе

Напомним, что ранее Сергей Мельник выкрал кубок победителя "Танцев со звездами 2020" из-под носа у экс-соперников.