Неможливо приховати: Мельник і Різатдінова прокоментувала свій роман на "Танцях з зірками 2020"

Екс-"Холостяк" і учасник шоу "Танці з зірками 2020" Сергій Мельник хоч і не виграв проект, зате здобув перемогу іншого роду – він знайшов кохання на головному паркеті країни. Серце футболіста розтопила суперфіналістка минулого сезону шоу – гімнастка Ганна Різатдінова. Зустрівшись на паркеті, молоді люди перейнялися взаємною симпатією, а про те, як починався їхній роман і власну орієнтації, Сергій висловився в рамках програми "Світське життя".

Так, футболіст втомився від пересудів навколо своєї персони і обговорень, хто ж йому подобатися насправді – чоловіки чи жінки.

"Всіх чоловіків, які хоч трохи стежать за собою, чи нормально виглядають, або яких показують по телевізору, біля них ореол неправильних... Мені подобаються дівчата. Думаю, що на цьому проекті ми точно про це заявили і однозначно", – вичерпно відповів він Каті Осадчій.

Сергій та Анна станцювали два пристрасних танці на головному паркеті країни (фото: instagram.com/sergeimelnik)

А ось Ганна вирішила прокоментувати відносини з Сергієм і пояснила, що їх пов'язує – романтичні почуття або всього лише спільні спортивні інтереси і дружба.

"Можу сказати точно, що між нами були два дуже пристрасних танці, які ми прожили на паркеті і на тренуванні. Це просто неможливо приховати. Романтика була, але вона була спортивна, тому що ми спортивні люди і специфічні. Тому, так, був кави на тренуванні, подарунки, але я не хочу зараз дуже так голосно кричати про своє щастя, бо ми знаємо, що щастя любить тишу", – заявила олімпійська чемпіонка.

"Тільки для телевізора і шоу ми не робили таку піар-акцію. Тому що ми дуже зайняті люди і нам є чому присвятити своє життя", - розвіяв усі сумніви скептиків екс-"Холостяк".

Сергій та Анна розкрили правду про свій роман

Нагадаємо, що раніше Сергій Мельник викрав кубок переможця "Танців з зірками 2020" з-під носа у екс-суперників.