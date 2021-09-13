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Незабываемые эмоции: Макс Барских с девушками-инопланетянками запустили в столице ракету

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Понедельник 13 сентября 2021 19:47
Незабываемые эмоции: Макс Барских с девушками-инопланетянками запустили в столице ракету Макс Барских (фото: пресс-служба певца)
Автор: RBC.UA

Макс Барских закрыл летний сезон двумя супершоу в Киеве: 10 и 11 сентября на самой атмосферной площадке Киева КВЦ "Парковый" состоялись 2 open air шоу Макса Барских под названием Bestseller.

Оба выступления прошли при полном солдауте и закрыли летний концертный сезон в столице, сообщает пресс-служба певца.

Незабываемые эмоции: Макс Барских с девушками-инопланетянками запустили в столице ракету
Можно было услышать любимые хиты Макса (фото: пресс-служба певца)

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Шоу-программа Bestseller состояла из лучших хитов артиста, ставших саундтреками к жизни миллионов слушателей по всему миру. Выступлениями в Киеве Барских завершил украинскую часть #NezemnayaWorldTour, которая состояла из 12 концертов, в большинстве своем проходивших на стадионах.

Незабываемые эмоции: Макс Барских с девушками-инопланетянками запустили в столице ракету

Певец с девушками-инопланетянками в космических костюмах запустил ракету, правда, пока только виртуальную (фото: пресс-служба певца)

Незабываемые эмоции: Макс Барских с девушками-инопланетянками запустили в столице ракету

Незабываемые эмоции и для певца, и для зрителей (фото: пресс-служба певца)

Макс Барских: "Два концерта в Киеве пролетели как один миг, оставив в памяти прекрасное послевкусие о летней части тура. Мы проехали 12 городов Украины - и в каждом я получил незабываемые эмоции, с которыми вхожу в наступившую осень. В ней, обещаю, будет много интересного и нового".

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