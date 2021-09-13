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Незабутні емоції: Макс Барських з дівчатами-інопланетянками запустили в столиці ракету

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Понеділок 13 вересня 2021 19:47
Незабутні емоції: Макс Барських з дівчатами-інопланетянками запустили в столиці ракету Макс Барських (фото: прес-служба співака)
Автор: RBC.UA

Макс Барських закрив літній сезон двома супершоу в Києві: 10 і 11 вересня на найбільш атмосферному майданчику Києва КВЦ "Парковий" відбулися 2 open air шоу Макса Барських під назвою Bestseller.

Обидва виступи пройшли при повному солдауті і закрили літній концертний сезон у столиці, повідомляє прес-служба співака.

Незабутні емоції: Макс Барських з дівчатами-інопланетянками запустили в столиці ракету
Можна було почути улюблені хіти Макса (фото: прес-служба співака)

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Шоу-програма Bestseller складалася з кращих хітів артиста, що стали саундтреками до життя мільйонів слухачів по всьому світу. Виступами в Києві Барських завершив українську частину #NezemnayaWorldTour, яка складалася з 12 концертів, в більшості своїй проходили на стадіонах.

Незабутні емоції: Макс Барських з дівчатами-інопланетянками запустили в столиці ракету

Співак з дівчатами-інопланетянками в космічних костюмах запустив ракету, правда, поки тільки віртуальну (фото: прес-служба співака)

Незабутні емоції: Макс Барських з дівчатами-інопланетянками запустили в столиці ракету

Незабутні емоції і для співака, і для глядачів (фото: прес-служба співака)

Макс Барських: "Два концерти в Києві пролетіли як одна мить, залишивши в пам'яті прекрасний післясмак про літню частину туру. Ми проїхали 12 міст України - і в кожному я отримав незабутні емоції, з якими входжу в настала осінь. У ній, обіцяю, буде багато цікавого і нового".

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