Незабываемые эмоции: Макс Барских с девушками-инопланетянками запустили в столице ракету

Макс Барских закрыл летний сезон двумя супершоу в Киеве: 10 и 11 сентября на самой атмосферной площадке Киева КВЦ "Парковый" состоялись 2 open air шоу Макса Барских под названием Bestseller.
Оба выступления прошли при полном солдауте и закрыли летний концертный сезон в столице, сообщает пресс-служба певца.
Можно было услышать любимые хиты Макса (фото: пресс-служба певца)
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Шоу-программа Bestseller состояла из лучших хитов артиста, ставших саундтреками к жизни миллионов слушателей по всему миру. Выступлениями в Киеве Барских завершил украинскую часть #NezemnayaWorldTour, которая состояла из 12 концертов, в большинстве своем проходивших на стадионах.
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Незабываемые эмоции и для певца, и для зрителей (фото: пресс-служба певца)
Макс Барских: "Два концерта в Киеве пролетели как один миг, оставив в памяти прекрасное послевкусие о летней части тура. Мы проехали 12 городов Украины - и в каждом я получил незабываемые эмоции, с которыми вхожу в наступившую осень. В ней, обещаю, будет много интересного и нового".
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