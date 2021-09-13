Незабываемые эмоции: Макс Барских с девушками-инопланетянками запустили в столице ракету



Можно было услышать любимые хиты Макса (фото: пресс-служба певца)

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Шоу-программа Bestseller состояла из лучших хитов артиста, ставших саундтреками к жизни миллионов слушателей по всему миру. Выступлениями в Киеве Барских завершил украинскую часть #NezemnayaWorldTour, которая состояла из 12 концертов, в большинстве своем проходивших на стадионах.

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Незабываемые эмоции и для певца, и для зрителей (фото: пресс-служба певца)

Макс Барских: "Два концерта в Киеве пролетели как один миг, оставив в памяти прекрасное послевкусие о летней части тура. Мы проехали 12 городов Украины - и в каждом я получил незабываемые эмоции, с которыми вхожу в наступившую осень. В ней, обещаю, будет много интересного и нового".