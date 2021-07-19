Очень нежная: Наталья Могилевская в купальнике показала лицо без макияжа

Украинская певица Наталья Могилевская устроила себе небольшой отпуск, а заодно и похвасталась натуральной красотой.
На фото, опубликованных в Instagram звезды, она предстала в купальнике и без косметики на лице.
45-летняя артистка сделала пару селфи на фоне зелени и цветов. На Наталья - топ от купальника коричневого цвета, ее волосы слегка растрепаны и без укладки, а на лице нет ни капли макияжа.
Она довольно улыбается на камеру и выглядит очень счастливой.
Наталья Могилевская восхитила фанатов натуральной красотой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Кто уже успел отдохнуть этим летом? Где были или куда планируете?" - поинтересовалась Могилевская у подписчиков.
Пользователи сети отметили натуральную красоту Натальи и не стали скупиться на комплименты.
Напомним, ранее Наталья Могилевская восхитила фигурой в мини и дала советы, как всегда быть в тонусе.