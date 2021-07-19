Очень нежная: Наталья Могилевская в купальнике показала лицо без макияжа

45-летняя артистка сделала пару селфи на фоне зелени и цветов. На Наталья - топ от купальника коричневого цвета, ее волосы слегка растрепаны и без укладки, а на лице нет ни капли макияжа.

Она довольно улыбается на камеру и выглядит очень счастливой.

Наталья Могилевская восхитила фанатов натуральной красотой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Кто уже успел отдохнуть этим летом? Где были или куда планируете?" - поинтересовалась Могилевская у подписчиков.

Пользователи сети отметили натуральную красоту Натальи и не стали скупиться на комплименты.