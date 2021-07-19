Дуже ніжна: Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжу

Українська співачка Наталія Могилевська влаштувала собі невелику відпустку, а заодно і похвалилася натуральною красою.
На фото, опублікованих в Instagram зірки, вона постала в купальнику і без косметики на обличчі.
45-річна артистка зробила пару селфі на тлі зелені і квітів. На Наталі - -топ від купальника коричневого кольору, її волосся злегка розпатлане і без укладання, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.
Вона задоволено посміхається на камеру і виглядає дуже щасливою.
Наталя Могилевська захопила фанатів натуральною красою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Хто вже встиг відпочити цього літа? Де були або куди плануєте?"- поцікавилася Могилевська у підписників.
Користувачі мережі відзначили натуральну красу Наталії і не стали скупитися на компліменти.
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська захопила фігурою в міні та дала поради, як завжди бути в тонусі.