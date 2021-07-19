Дуже ніжна: Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжу

45-річна артистка зробила пару селфі на тлі зелені і квітів. На Наталі - -топ від купальника коричневого кольору, її волосся злегка розпатлане і без укладання, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Вона задоволено посміхається на камеру і виглядає дуже щасливою.

Наталя Могилевська захопила фанатів натуральною красою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Хто вже встиг відпочити цього літа? Де були або куди плануєте?"- поцікавилася Могилевська у підписників.

Користувачі мережі відзначили натуральну красу Наталії і не стали скупитися на компліменти.