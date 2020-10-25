Нежность и поцелуи: счастливая внучка Ротару рассекретила нового возлюбленного

Внучка Софии Ротару и ее тезка, 19-летняя Соня Евдокименко учится и живет в Нью-Йорке. Летом девушка гостила у бабушки и родителей в Киеве и Киевской области, где расположен частный дом звезды эстрады. Соня рассталась со своим бойфрендом Марком Дюменилом, с которым была в отношениях несколько лет, но, похоже, сердце девушки снова занято! На странице в Instagram она показала нежное видео с молодым человеком.

Соня гуляла по центру солнечного Нью-Йорка в джинсовой рубашке и наслаждалась осенним теплом. А компанию ей составил молодой человек приятной наружности. Он внезапно появился в кадре, крепко обнял девушку и нежно поцеловал ее в макушку. Соня буквально расплылась в улыбке и прижалась к нему крепче.

Соня Евдокименко показала нежные кадры с молодым человеком (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Также девушка предстала перед поклонниками в прозрачной кофте и лосинах, и сообщила, что пришла на воскресную тренировку. Девушка придерживается карантинных норм и надела маску.

Соня Евдокименко ходит на тренировки даже на карантине (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

К слову, перемены коснулись не только личной жизни внучки Ротару, но и места жительства. Так, девушка перебралась в новые апартаменты, которые, как и старая квартира, расположены на Манхэттене.

Соня обожает прогуливаться по центру "Большого яблока". Судя по фото, ее часто можно встретить в Сентрал-парке. К слову, девушка даже вдали от родного дома носит вещи украинских дизайнеров и любит, как и бабушка, вышиванки и вышитые платья.

Соня учиться в престижной во всем мире Школе дизайна Parsons School, а также работает моделью.