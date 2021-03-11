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А ничего, что лежать надо? Танцы дочки Поляковой с капельницей в больнице озадачили сеть

Автор: Lite

Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша сообщила не слишком утешительные новости. Девушка призналась, что она в больнице. Маша попала в частную клинику с аппендицитом. Она показала первые кадры из просторной палаты. А позже сообщила, что хочет фаст-фуд, так как сутки ничего не ела. Девушке также сделали КТ, сама процедура ее удивила.

Затем настроение у Маши явно улучшилось, появились силы и даже желание … потанцевать! Правда, танцевальные па она делала с катетером в руке и стойкой для капельницы, кружась по просторной палате. Видео появилось на ее странице в Instagram.

"Мое развлечение в больничке", - подписала видео Маша.

Подписчики Маши пожелали ей скорейшего выздоровления и забросали вопросами, на которые она предпочла не отвечать. Также фолловеры подбадривали девушку, а некоторые отметили, что с катетером в вене ей лучше лежать, а не активно двигаться.

  • Всегда на позитиве, при любых обстоятельствах! Так держать
  • Бубочка
  • Чувствуется, мамина доця
  • Жестко ты па руками выделываешь с вазофиксой
  • Что вы несете? Катетер там нормально одет, специально что бы рукой можно было шевелить, и пластырем еще прикреплен. Так что, Машуля, скорейшего выздоровления
  • Обязательно руками махать?
  • Когда капают, надо лежать
  • А ничего, что лежать надо?

Напомним, что ранее Оля Полякова поспособствовала кардинальным переменам во внешности дочки – певица покрасила волосы Маши в рыжий оттенок.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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