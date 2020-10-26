Нет ничего невозможного для женщины: Кравец заговорила о карьере в политике

Елена Кравец решила прокомментировать слухи о том якобы она собирается претендовать на кресло мэра. По словам звезды "Квартала 95", сейчас она действительно задумалась, а почему бы и нет?

"Во время подготовки к местным выборам поползли слухи, что я иду в мэры. Я не планировала, но, когда все это услышала, задумалась. Подумала: если не идти — то почему, а если идти — то в чем", - пошутила Кравец в новом выпуске шоу "95 квартал".

Елена Кравец очень элегантно ушла от ответа и перевела его в шутку.

"Сейчас поставим точку. По поводу мэрства. Возможно… Возможно, кому-то этого и хотелось бы, но нет… Нет… Нет ничего невозможного для женщины, которая еще не решила. Как видите, я научилась хорошо уходить от конкретного ответа, поэтому, возможно, политик из меня и получится. А может быть и нет", - заявила она.

Потом Кравец отлично пошутила о том, что не сможет работать в мэрии, зная о том, что в соседнем здании ЦУМ с множеством дорогих магазинов.

Кравец пошутила о своей политической карьере

Напомним, что Елену Кравец поклонники заподозрили в интересном положении после просмотра нежного видео, где она примеряет различные образы и позирует на фоне осенних пейзажей.

Кстати, в августе стало известно о том, что Елена Кравец заболела коронавирусом. Она скрывала свой диагноз, о котором рассказал ее коллега, "кварталовец" Евгений Кошевой.