"Ничего себе, какой стиль!" Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть

Певица выбрала непривычный для себя аутфит- куртку из светлого джинса, украшенную меховыми вставками, и оригинальные джинсы с разрезами по бокам и оторочкой из белого меха от украинского бренда Ksenia Schnaider.

Тина Кароль показала оригинальный образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Стоимость мехового джинсого ансамбля на на Тине - около 23 978 грн (885 долларов).

Скриншот: kseniaschnaider.com

На некоторых снимках Тина позирует без верхней одежды в одном коротком топе цвета капучино . На ногах – имбирные массивные меховые ботики из коллекции самой Тины.

Звезда предпочла макияж в естественных тонах, а волосы собрала в аккуратный хвост.

Поклонники традиционно искупали свою любимицу в комплиментах, а также отметили, что Тина вновь сменила имидж.