"Нічого собі, який стиль!" Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

Тіна Кароль - активний користувач соцмереж і не залишає шанувальників без обговорюваного контенту. Її фотосесії завжди викликають бурхливу реакцію і стають предметом детального вивчення уважних відданих фанів. І якщо за вікном – пізня осінь, то кадри з Тіною з наближенням холодів стають все більш жаркими.
Новий фотосет артистки, який вона опублікувала в Instagam, знову здивував шанувальників, адже вони в черговий раз познайомилися з новою Тіною.
Співачка вибрала незвичний для себе аутфіт - куртку зі світлого джинса, прикрашену хутряними вставками, і оригінальні джинси з розрізами з боків і облямівкою з білого хутра від українського бренду Ksenia Schnaider.
Тіна Кароль показала оригінальний образ (фото: instagram.com/tina_karol)
Вартість хутряного джинсового ансамблю на на Тіні - близько 23 978 грн (885 доларів).
Скріншот: kseniaschnaider.com
На деяких знімках Тіна позує без верхнього одягу в одному короткому топі кольору капучіно. На ногах - імбирні масивні хутряні ботики з колекції самої Тіни.
Зірка віддала перевагу макіяжу в природних тонах, а волосся зібрала в акуратний хвіст.
Шанувальники традиційно викупали свою улюбленицю в компліментах, а також зазначили, що Тіна знову змінила імідж.
Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль побачилася з сином Веніаміном у Великобританії - мама і хлопчик одягалися у вишиванки в особливий день.