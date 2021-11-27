"Нічого собі, який стиль!" Кароль в незвичайному образі за 24 000 грн розбурхала мережу

Співачка вибрала незвичний для себе аутфіт - куртку зі світлого джинса, прикрашену хутряними вставками, і оригінальні джинси з розрізами з боків і облямівкою з білого хутра від українського бренду Ksenia Schnaider.

Тіна Кароль показала оригінальний образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Вартість хутряного джинсового ансамблю на на Тіні - близько 23 978 грн (885 доларів).

Скріншот: kseniaschnaider.com

На деяких знімках Тіна позує без верхнього одягу в одному короткому топі кольору капучіно. На ногах - імбирні масивні хутряні ботики з колекції самої Тіни.

Зірка віддала перевагу макіяжу в природних тонах, а волосся зібрала в акуратний хвіст.

Шанувальники традиційно викупали свою улюбленицю в компліментах, а також зазначили, що Тіна знову змінила імідж.