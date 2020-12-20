Ничему тебя жизнь не учит: Полякова раскритиковала выбор "Холостячки" Мишиной

Оля Полякова внимательно следила за первым реалити шоу "Холостячка" подобного формата. Ей понравилось, что в отличие от проекта "Холостяк", здесь мужчины соперничают за сердце женщины. При этом популярная украинская певица раскритиковала финальный выбор актрисы Ксении Мишиной.

Полякова отметила, что не согласна с выбором Мишиной, которая предпочла юмориста Александра Эллерта. На своей странице в Instagram певица в сторис завила, что Мишину ничему жизнь не учит.

"Дорогие мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать: Ну ты, Мишина, и… Ой, нельзя так конечно про людей. Ничему тебя жизнь не учит. Такого пацана проехала. Видать нравятся тебе американские горки. Ну что, катайся", - сообщила Полякова.

Оля Полякова раскритиковала выбор Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" (видео: YouTube)

При этом в комментариях пользователи сети в большинстве поддержали слова певицы.

Очень правильно Оля сказала!!! Пусть Оксана еще покатается с горки да в сугроб;

Полякова ты красотка, сказала лучше не сказать. Хобби у Ксю выбирать разное г... Две жены до нее были плохие, а вот она станет для него хорошей… Ну да, ну да;

У меня есть дочка, и я замужем, зная мужчин, я абсолютно согласна с Ольгой, было бы больше таких как Алексей, были бы женщины счастливое. Хотелось бы что бы моя дочь в будущем выбрала мужчину похожего на Алексея, была бы я спокойная;

Саша он показывает какой он на самом деле, а Леша слишком уверенный в себе и спокойный. Нужно выбирать сердцем, а не глазами;

Выбрала не для жизни, а для развлечений;

Все так защищают и жалеют Лешу, будто знают его в реальной жизни. Как по мне, не все с ним так гладко и кто тут отыграл свою роль еще вопрос.

Напомним, Мишина ответила хейтерам своего избранника.

Ранее Полякова назвала следующую героиню "Холостячки".