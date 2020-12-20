Ничему тебя жизнь не учит: Полякова раскритиковала выбор "Холостячки" Мишиной

Оля Полякова внимательно следила за первым реалити шоу "Холостячка" подобного формата. Ей понравилось, что в отличие от проекта "Холостяк", здесь мужчины соперничают за сердце женщины. При этом популярная украинская певица раскритиковала финальный выбор актрисы Ксении Мишиной.
Полякова отметила, что не согласна с выбором Мишиной, которая предпочла юмориста Александра Эллерта. На своей странице в Instagram певица в сторис завила, что Мишину ничему жизнь не учит.
"Дорогие мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать: Ну ты, Мишина, и… Ой, нельзя так конечно про людей. Ничему тебя жизнь не учит. Такого пацана проехала. Видать нравятся тебе американские горки. Ну что, катайся", - сообщила Полякова.
Оля Полякова раскритиковала выбор Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" (видео: YouTube)
При этом в комментариях пользователи сети в большинстве поддержали слова певицы.
Напомним, Мишина ответила хейтерам своего избранника.
Ранее Полякова назвала следующую героиню "Холостячки".