Ты ничтожество, ты го*но: еще одна женщина обвинила рэпера Серегу в издевательствах

Рэпера Серегу (настоящее имя Сергей Пархоменко) снова обвинили в насилии и издевательствах. До этого всю правду про музыканта раскрыла его жена Полина Ололо. По ее словам, он жуткий тиран и постоянно унижал ее, также супруга сообщила о его зависимости. Но на этот раз скверный характер рэпера обличила его сестра - Алена Перший, известная под ником MISHKIMOVES. На своей странице в Instagram она шокировала историей про издевательства брата над ней.

"Ты ничтожество, ты го*но, запомни это, повтори ещее раз. По слогам!". "Я-го*но". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Я помню как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцором в его группе", - написала Алена.

Девушка сообщила, что много лет покрывала его насилие, а сейчас, чтобы восстановиться работает с психотерапевтом.

"Сколько еще унизительных, пронизанных сексизмом и отвращения фраз я услышу в свой адрес от родного брата... Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства... Сколько лет я мчалась к нему, как к самому любимому, на любой зов, в ответ получая: "Да посмотри на кого ты похожа! Ты нытик, сделай что-то со своей жизнью!" - вспоминает сестра музыканта.

Также Алена поддержала бывшую жену Сереги Полину и отметила, что хочет, чтобы брат получил наконец-то по заслугам, ведь страдают его дети.

"Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра и всегда была хорошей мамой. То что делает Сергей Пархоменко, отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко нет", - написала Алена.

Сестра рэпера Сереги Алена (фото:instagram.com/mishkimoves_u)

Также она призналась, что когда-нибудь ее брат осознает все что сделал, а они великодушно его простят.

"А теперь я обращусь лично к тебе, Сергей Пархоменко. Знаю, что мой пост тебе пришлют. Так вот знай, я считаю тебя ничтожеством, нелепым нарциссом, унизившим всех, кто в тебя верил и помогал. Мне стыдно, что я одной крови с тобой. Я прощаю тебя за все и мне жаль тебя, именно потому, что ты так или иначе останешься один. А ведь я знаю как никто, что ты не умеешь быть один. Именно потому что у тебя нет ничего, и ты каждый раз заполняешь пустоту другими, меняя их словно потрепавшиеся перчатки. Я верю, что настанет день, и ты все-таки осилишь, поймешь, прозреешь и придешь к нам, ко всем тем, кому ты сделал больно. Но мы не ты, мы простим тебя", - закончила свое обращение девушка.

Отметим, что через некоторое время страница Алены в Instagram была удалена.

Как мы ранее писали, рэпер забрал совместных детей у своей бывшей жены Полины и не дает ей с ними видеться. Это продолжается уже год. Она намерена подать на него в суд. Также она обвинила Серегу в наркотической зависимости.

Напомним, что рэпер Серега отобрал детей у бывшей жены и увез их в Крым.