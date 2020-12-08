Ти нікчема, ти го*но: ще одна жінка звинуватила репера Серьогу в знущаннях

Репера Серьогу (справжнє ім'я Сергій Пархоменко) знову звинуватили у насильстві і знущанні. До цього всю правду про музиканта розкрила його дружина Поліна Ололо. За її словами, він страшний тиран і постійно принижував її, також дружина повідомила про його залежність. Але на цей раз кепський характер репера викрила його сестра - Олена Перший, відома під ніком MISHKIMOVES. На своїй сторінці Instagram вона шокувала історією про знущання брата над нею.

"Ти нікчема, ти го*но, запам'ятай це, повтори ще раз. По складах!". "Я-го*но". Це одне з перших спогадів з мого дитинства, яке я проробляю з терапевтом роки. Я пам'ятаю як мій старший брат душив мене, називаючи плаксою і скиглієм, коли я просто попросила його купити поїсти, бувши танцюристом в його групі", - написала Альона.

Дівчина повідомила, що багато років покривала його насильство, а зараз, щоб відновитися працює з психотерапевтом.

"Скільки ще принизливих, пронизаних сексизмом і відрази фраз я почую в свою адресу від рідного брата... Скільки років я покривала його жорстокість, насильство, його знущання... Скільки років я мчала до нього, як до самого коханого, на будь-який заклик, у відповідь отримуючи : "Так подивися на кого ти схожа! Ти скиглій, зроби щось зі своїм життям!" - згадує сестра музиканта.

Також Альона підтримала колишню дружину Серьоги Поліну і зазначила, що хоче, щоб брат отримав нарешті по заслугах, адже страждають діти.

"Я люблю Поліну, вона завжди була мені як сестра і завжди була хорошою мамою. Те що робить Сергій Пархоменко, огидно і жахливо. Впевнена, ці хлопчаки вже отримали величезну травму, випробувавши все це. Впевнена, що Сергій Пархоменко отримає по заслугах. Впевнена, що Марк і Платон будуть з мамою. Тому що їх мама одна із самих добрих і світлих, тому що їх мама вміє любити, а Сергій Пархоменко ні", - написала Альона.

Сестра репера Серьоги Альона (фото:instagram.com/mishkimoves_u)

Також вона зізналася, що колись її брат усвідомить все, що зробив, а вони великодушно його пробачать.

"А тепер я особисто звернуся до тебе, Сергій Пархоменко. Знаю, що мій пост тобі пришлють. Так от знай, я вважаю тебе нікчемою, безглуздим нарцисом. Мені соромно, що я однієї крові з тобою. Я прощаю тобі за все і мені шкода тебе, саме тому, що ти так чи інакше залишишся один. Адже я знаю як ніхто, що ти не вмієш бути один. Саме тому що в тебе немає нічого, і ти кожен раз заповнюєш порожнечу іншими, змінюючи їх немов рукавички. Я вірю, що настане день, і ти все-таки подужаєш, прозрієш і прийдеш до нас, до всіх тих, кому ти зробив боляче. Але ми не ти, ми пробачимо тебе", - закінчила своє звернення дівчина.

Як ми раніше писали, репер забрав спільних дітей у своєї колишньої дружини Поліни і не дає їй з ними бачитися. Це триває вже рік. Вона має намір подати на нього в суд. Також вона звинуватила Серьогу в наркотичній залежності.

Нагадаємо, що репер Серьога відібрав дітей у колишньої дружини і відвіз їх у Крим.