Никита Добрынин рассказал о партнерских родах и умилил нежным фото с сыночком

На фото гордый отец лежит на диване, прижимая малыша к своему обнаженному плечу. На маленьком Льве - забавная белая шапочка.

Никита Добрынин показал трогательное фото с новорожденным сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Никита заявил, что пойти на роды жены было именно его решением, хоть он и не может сказать, что оно было простым.

"Партнерские роды. Как я на это решился? Хочу сразу расставить все точки над И. Это было на 100% моё решение, которое Даша с радостью поддержала. Не думайте, что я его принял легко и просто, в моей голове тоже были барьеры и блоки. Но любовь к Даше и нашему сыну сильнее", - отметил мужчина.

По словам экс-Холостяка, главными проблемами была его мнительность и страх, что после увиденного он станет по-другому относиться к любимой. Хотя Добрынин был почти уверен. что этого не произойдет - и оказался прав.



"Самым большим препятствием стала моя мнительность, от которой после родов не осталось и следа. Да-да, я из тех людей, которым лучше смотреть в сторону, когда у них берут кровь. Но со страхами нужно и важно бороться. А что может быть лучше, чем преодолевать их ради любимой женщины и будущего ребёнка? Также я столкнулся с мнением, что после увиденного, Даша потеряет для меня свою привлекательность. Ну камон, я же не должен принимать роды, находясь в их эпицентре. Моя задача стоять за её головой и оказывать всяческую поддержку (а она в этот момент необходима, как никогда). Я, например, даже не парился, что моё присутствие отразится на чувствах к Даше (разве что в лучшую сторону). Ведь я люблю её, а стоять и ждать за дверью или кутить с друзьями в такой важный момент - это не про меня", - откровенно поделился Никита.

Он призвал всех мужчин попробовать подобный опыт, ведь это имеет большое значение для их женщин - а значит, и для ребенка.



"Для всех мужчин, которые сомневаются, хочу сказать следующее. Благополучный исход родов зависит не только от профессионализма врачей, в большей мере на него влияет психологический комфорт роженицы. Поэтому я считаю, что каждому мужчине, который заинтересован в рождении здорового, крепкого ребёнка и комфорте свой любимой, стоит хотя бы попробовать такой опыт. Чем больше близкого и родного рядом в этот непростой момент, тем легче женщине морально, она быстрее расслабится и быстрее родит. ПРОВЕРЕНО", - советует гордый папа.

Партнерские роды лишь укрепили любовь и уважение Никиты к любимой (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Что касается того, что женщина может потерять свою привлекательность в глазах мужчины - Добрынин высказался довольно четко.



"А женщинам, которые боятся "потерять свою привлекательность", тоже со своего опыта скажу. Любовь, уважение, безмерная благодарность, восхищение, гордость - вот те чувства, которые усилились в миллионы раз по отношению к Даше, после парных родов. Если мужчину отвернуло - грош ему цена. Я привык брать ответственность за свою семью на себя, и роды - не исключение. Не зря же мы обещаем быть вместе в горе и радости, в недугах и здравии. Я свой выбор сделал ещё давно, когда женился. И с радостью следую ему каждый день", - заявил шоумен.