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Никитюк в боди организовала авторскую экскурсию в Египте: от желающих нет отбоя

Автор: Lite

Леся Никитюк и ее друзья отдыхают в Египте. Компании надоел пляжный релакс, поэтому они решили отправиться на экскурсию и выбрали для этих целей туристических Люксор. Леся не смогла не устроить фотосет на фоне местной достопримечательности – храма Хатшепсут, а также поездка натолкнула ее на мысль открыть собственное экскурсионное бюро.

В Instagram звезды появилась видео-презентация ее авторской экскурсии.

Для поездки в пустыню Леди Ле облачилась подобно героине компьютерной игры Ларе Крофт – штаны в спортивном стиле, массиве черные ботинки, боди с пикантными вырезами на талии и бейсболка.

Леся решила записать на видео фрагмент собственной "авторской" экскурсии по Люксору. "Экскурсионное бюро Леси Н.", - подписала она ролик в двух частях.

Так, Леся с микрофоном в автобусе показала список необходимых сувениров, которые настоятельно рекомендовала приобрести участникам тура, а также предложила не читать чек-лист, а "сразу дать по 37 долларов". "Никаких скидок, никакого тростникового меда в подарок! Быстро давай деньги!" - безапелляционно заявила она.

Затем она заставила своих подопечных сфотографироваться возле "древнего дерева", которое оказалось огражденной табличкой. "Фотка 20 долларов. Фотографируем друг друга, я сказала! Никаких скидок!" - грозно заявила суровый гид Леся.

"Я обещала вам погребальный храм богини Хатшепсут, но я передумала! Быстро в автобус и покупать каркадэ" - не терпящим возражений тоном сказала Леся.

"Поехали со мной на экскурсию", - предложила под роликом ведущая.

Леся поехала на экскурсию в Люксор (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Желающих было хоть отбавляй! Поклонники Леди Ле изъявили желание отправиться с ней узнавать местные достопримечательности, ведь авторская подача Леси очень понравилась ее будущим клиентам. Также Лесю сравнили с героиней компьютерной игры Ларой Крофт.

  • Как можно записаться на экскурсию?
  • Где можно записаться?
  • Экскурсовод супер
  • Конечно! Это была бы супер экскурсия
  • Леся улет просто
  • Лучший гид в мире
  • Экскурсия мечты
  • Суровая Лара Крофт
  • На экскурсию такую сходила б с большим удовольствием. Супер позитивный человек

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась стройным телом в розовом бикини.

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Новости Украины Леся Никитюк
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