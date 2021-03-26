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Нікітюк в боді організувала авторську екскурсію в Єгипті: від охочих немає відбою

Автор: Lite

Леся Нікітюк і її друзі відпочивають в Єгипті. Компанії набрид пляжний релакс, тому вони вирішили відправитися на екскурсію і вибрали для цих цілей туристичний Люксор. Леся не змогла не влаштувати фотосет на фоні місцевої пам'ятки – храму Хатшепсут, а також поїздка наштовхнула її на думку відкрити власне туристичне бюро.

В Instagram зірки з'явилася відео-презентація її авторської екскурсії.

Для поїздки в пустелю Леді Ле вбралася подібно до героїні комп'ютерної гри Лари Крофт – штани в спортивному стилі, масиві чорні черевики, боді з пікантними вирізами на талії і бейсболка.

Леся вирішила записати на відео фрагмент власної "авторської" екскурсії по Люксору. "Туристичне бюро Лесі Н.", - підписала вона ролик в двох частинах.

Так, Леся з мікрофоном в автобусі показала список необхідних сувенірів, які строго рекомендувала придбати учасникам туру, а також запропонувала не читати чек-лист, а "відразу здати по 37 доларів". "Ніяких знижок, ніякого тростинного меду в подарунок! Швидко давай гроші!" - безапеляційно заявила вона.

Потім вона змусила своїх підопічних сфотографуватися біля "древнього дерева", яке виявилося огородженою табличкою. "Фотка 20 доларів. Фотографуємо один одного, я сказала! Ніяких знижок!" - грізно заявила суворий гід Леся.

"Я обіцяла вам похоронний храм богині Хатшепсут, але я передумала! Швидко в автобус і купувати каркаде" - суворим тоном сказала Леся.

"Поїхали зі мною на екскурсію", - запропонувала під роликом ведуча.

Леся поїхала на екскурсію в Люксор (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Охочих було хоч відбавляй! Шанувальники Леді Ле виявили бажання відправитися з нею дивитися місцеві визначні пам'ятки, адже авторська подача Лесі дуже сподобалася її майбутнім клієнтам.

  • Як можна записатися на екскурсію?
  • Де можна записатися?
  • Екскурсовод супер
  • Звичайно! Це була б супер екскурсія
  • Леся просто ульот
  • Кращий гід в світі
  • Екскурсія мрії
  • Сувора Лара Крофт
  • На екскурсію таку сходила б з великим задоволенням. Супер позитивна людина

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася струнким тілом в рожевому бікіні.

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Новини України Леся Нікітюк
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