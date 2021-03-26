Нікітюк в боді організувала авторську екскурсію в Єгипті: від охочих немає відбою

Для поїздки в пустелю Леді Ле вбралася подібно до героїні комп'ютерної гри Лари Крофт – штани в спортивному стилі, масиві чорні черевики, боді з пікантними вирізами на талії і бейсболка.

Леся вирішила записати на відео фрагмент власної "авторської" екскурсії по Люксору. "Туристичне бюро Лесі Н.", - підписала вона ролик в двох частинах.

Так, Леся з мікрофоном в автобусі показала список необхідних сувенірів, які строго рекомендувала придбати учасникам туру, а також запропонувала не читати чек-лист, а "відразу здати по 37 доларів". "Ніяких знижок, ніякого тростинного меду в подарунок! Швидко давай гроші!" - безапеляційно заявила вона.

Потім вона змусила своїх підопічних сфотографуватися біля "древнього дерева", яке виявилося огородженою табличкою. "Фотка 20 доларів. Фотографуємо один одного, я сказала! Ніяких знижок!" - грізно заявила суворий гід Леся.

"Я обіцяла вам похоронний храм богині Хатшепсут, але я передумала! Швидко в автобус і купувати каркаде" - суворим тоном сказала Леся.

"Поїхали зі мною на екскурсію", - запропонувала під роликом ведуча.

Леся поїхала на екскурсію в Люксор (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Охочих було хоч відбавляй! Шанувальники Леді Ле виявили бажання відправитися з нею дивитися місцеві визначні пам'ятки, адже авторська подача Лесі дуже сподобалася її майбутнім клієнтам.