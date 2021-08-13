Никитюк в откровенном бикини заподозрили в фотошопе: "где нужно - добавила, где не нужно - убавила"

"Три речі, які ви мали зробити обовязково:

1. Прокинутись

2. Заробити грошей на Мадейру!

3. Вибрати Лесі фотку", - в шутку рассказала о "графике" своих подписчиков Леди Ле.

Часть поклонников ведущей заявила, что, по их мнению, свои снимки Леся обработала в фоторедакторе, они даже указали, что именно исправила знаменитость в себе.

Фото Леси в бикини вызвали обсуждения в сети (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На последней фотошоп

А зачем фотошоп?

На 4-й фото ну очень видно, что попу увеличила. Зачем ?

Фотошоп рулит: где нужно добавила, где не нужно - убавила

Леся, хватит фотошопить – и так красивая

Прифотошопила попу

Очень неудачно отредактировала попу в фоторедакторе. Повело контур с тенями и воду

Леся Кардашьян?

Конечно же, не обошлось без комплиментов, которые оставляли юзеры под кадрами, не в силах выбрать, какое из фото лучше.