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Никитюк в откровенном бикини заподозрили в фотошопе: "где нужно - добавила, где не нужно - убавила"

Автор: Styler

Леся Никитюк продолжает отдыхать в Европе и путешествовать по популярным курортам. Так, сейчас звезда наслаждается солнцем и морем в Португалии на острове Мадейра. Она выгуливает многочисленные откровенные бикини и устраивает красочные фотосеты на живописном фоне, а также подбрасывает поклонникам пищу для обсуждения.

Так, Леся покрасовалась в супер откровенном ярко-розовом бикини. Верх купальника в виде топа-халтера подчеркнул грудь ведущей, а крошечные плавки – упругие бедра. Она расположилась на яхте, принимая эффектные позы.

"Три речі, які ви мали зробити обовязково:
1. Прокинутись
2. Заробити грошей на Мадейру!
3. Вибрати Лесі фотку", - в шутку рассказала о "графике" своих подписчиков Леди Ле.

Часть поклонников ведущей заявила, что, по их мнению, свои снимки Леся обработала в фоторедакторе, они даже указали, что именно исправила знаменитость в себе.

Фото Леси в бикини вызвали обсуждения в сети (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

  • На последней фотошоп
  • А зачем фотошоп?
  • На 4-й фото ну очень видно, что попу увеличила. Зачем ?
  • Фотошоп рулит: где нужно добавила, где не нужно - убавила
  • Леся, хватит фотошопить – и так красивая
  • Прифотошопила попу
  • Очень неудачно отредактировала попу в фоторедакторе. Повело контур с тенями и воду
  • Леся Кардашьян?

Конечно же, не обошлось без комплиментов, которые оставляли юзеры под кадрами, не в силах выбрать, какое из фото лучше.

  • Афродита
  • Шикарная
  • Лобода отдыхает
  • Клеопатра
  • Вот это да! Модель
  • Шикарная фигура
  • Как горячо!
  • Пушка

Напомним, что ранее Леся Никитюк в этом же купальнике позировала в бассейне на крыше на фоне живописных видов.

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Леся Никитюк