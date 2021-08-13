Нікітюк у відвертому бікіні запідозрили у фотошопі: "де потрібно - додала, де не потрібно - прибрала"

"Три речі, які ви мали зробити обовязково:

1. Прокинутись

2. Заробити грошей на Мадейру!

3. Вібрати Лесі фотку", - жартома розповіла про "графік" своїх підписників Леді Ле.

Частина шанувальників ведучої заявила, що, на їхню думку, свої знімки Леся опрацювала в фоторедакторі, вони навіть вказали, що саме виправила знаменитість в собі.

Фото Лесі в бікіні викликали обговорення в мережі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На останній фотошоп

А навіщо фотошоп?

На 4-му фото ну дуже видно, що попу збільшила. Навіщо?

Фотошоп рулить: де потрібно додала, де не потрібно - прибрала

Леся, вистачить фотошопити - і так красива

Прифотошопила попу

Дуже невдало відредагувала попу в фоторедакторі. Повело контур з тінями і воду

Леся Кардашьян?

Звичайно ж, не обійшлося без компліментів, які залишали користувачі під кадрами, не в силах вибрати, яке з фото краще.