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Нікітюк у відвертому бікіні запідозрили у фотошопі: "де потрібно - додала, де не потрібно - прибрала"

Автор: Styler

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Європі і подорожувати по популярних курортах. Так, зараз зірка насолоджується сонцем і морем в Португалії на острові Мадейра. Вона вигулює численні відверті бікіні і влаштовує барвисті фотосети на мальовничому фоні, а також підкидає шанувальникам теми для обговорення.

Так, Леся покрасувалася в супер відвертому яскраво-рожевому бікіні. Верх купальника у вигляді топа-халтера підкреслив груди ведучої, а крихітні плавки – пружні стегна. Вона розташувалася на яхті, приймаючи ефектні пози.

"Три речі, які ви мали зробити обовязково:
1. Прокинутись
2. Заробити грошей на Мадейру!
3. Вібрати Лесі фотку", - жартома розповіла про "графік" своїх підписників Леді Ле.

Частина шанувальників ведучої заявила, що, на їхню думку, свої знімки Леся опрацювала в фоторедакторі, вони навіть вказали, що саме виправила знаменитість в собі.

Фото Лесі в бікіні викликали обговорення в мережі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

  • На останній фотошоп
  • А навіщо фотошоп?
  • На 4-му фото ну дуже видно, що попу збільшила. Навіщо?
  • Фотошоп рулить: де потрібно додала, де не потрібно - прибрала
  • Леся, вистачить фотошопити - і так красива
  • Прифотошопила попу
  • Дуже невдало відредагувала попу в фоторедакторі. Повело контур з тінями і воду
  • Леся Кардашьян?

Звичайно ж, не обійшлося без компліментів, які залишали користувачі під кадрами, не в силах вибрати, яке з фото краще.

  • Афродіта
  • Шикарна
  • Лобода відпочиває
  • Клеопатра
  • Оце так! Модель
  • Шикарна фігура
  • Як гаряче!
  • Гармата

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в цьому ж купальнику позувала в басейні на даху на фоні мальовничих видів.

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Леся Нікітюк